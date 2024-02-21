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Путин посидел за штурвалом модернизированного «стратега» Ту-160М

Путин посетил Казанский авиазавод и посидел за штурвалом ракетоносца Ту-160М
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

Президент Владимир Путин посетил Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова и осмотрел модернизированные ракетоносцы Ту-160М. Он поднялся на борт одного из них, прошел в кабину и сел за штурвал, говорится в сообщении на сайте Кремля.

По данным ТАСС, в кабине бомбардировщика президент провел около 10 минут. Путин предложил присвоить ракетоносцу имя первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Президент сказал, что Шаймиев многое сделал для России.

Два стратегических ракетоносца Ту-160М передали на летные испытания
Технологии и медиа
Бомбардировщик Ту-160М

В декабре 2022 года два ракетоносца Ту-160М отправили на летную станцию. Испытания должен был пройти серийно изготовленный Ту-160М и строевой самолет, прошедший модернизацию. Второй серийный бомбардировщик перебросили на летно-испытательную станцию в феврале 2023 года.

Модернизированный ракетоносец Ту-160М собрали на Казанском авиазаводе, самолет получил двигатели, увеличивающие дальность полета, и новую систему вооружения. Впервые бомбардировщик испытали осенью 2019 года.

Модернизировать ракетоносец Ту-160М в январе 2018 года предложил Владимир Путин.

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Владимир Путин самолет ракетоносцы Казань Шаймиев
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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