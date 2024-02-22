Путин полетел на стратегическом бомбардировщике Ту-160М
Владимир Путин совершает полет на стратегическом бомбардировщике Ту-160М. Самолет стартовал с площадки Казанского авиационного завода имени Горбунова.
Накануне президент совершил визит на это предприятие. Он в течение 10 минут сидел за штурвалом Ту 160 М, а затем предложил присвоить ему имя первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева.
Полет займет около 40 минут, план полета — военная тайна, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
Ту 160М — модернизированная версия ракетоносца, который был разработан еще в 1970е годы ОКБ имени Туполева. С его предшественником Путин познакомился в 2005 году. Тогда президент летал на этом самолете во время совместных учений с Северным флотом. Перед этим он прошел предполетную подготовку, медицинский контроль, инструктаж по безопасности и системе катапультирования.
В 2000 году Путин, который на тот момент был исполняющим обязанности президента, совершил полет на истребителе Су-27 в качестве второго пилота. Самолет тогда сопровождал другой Су-27 с боевой нагрузкой.
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