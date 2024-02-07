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В «Новых людях» заявили о необходимости борьбы с «вирусом доносительства»

Замглавы фракции «Новых людей»: нужно бороться с вирусом доносительства в России
Сардана Авксентьева призвала бороться с «вирусом доносительства» в России. По ее словам, это явление распространяется в российской сфере культуры и выходит за ее пределы, а некоторые строят на доносах свою карьеру
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В России необходимо бороться с «вирусом доносительства, вот-вот грозящим перейти в пандемию», заявила в своем телеграм-канале замруководителя фракции партии «Новые люди», экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева.

Политик рассказала, что недавно стала невольным свидетелем эмоционального разговора двух известных деятелей культуры, которые возмущались «лавиной доносов» на содержание тех или иных произведений искусства. Краткое содержание их диалога, по ее словам, звучало так: «Работать не дают, везде им (доносчикам) мерещится пропаганда чуждого и провокация».

«Все разумные люди должны противостоять вирусу доносительства, вот-вот грозящему перейти в пандемию. И не только в сфере культуры, будь то кино, сериалы или книги», — подчеркнула Авксентьева.

Она рассказала, что если весной доносчики жаловались на желто-синие лавочки в парках и косички у школьниц, то потом пошли доносы на детские сады и футбольные команды, у которых в названии или символике есть радуга. «Почему-то особо бдительные граждане считают, что радуга теперь принадлежит только меньшинствам. Есть большая разница между сообщением о преступлении и вредоносным крючкотворством. К сожалению, некоторые общественные деятели строят на доносах свою карьеру», — отметила представитель «Новых людей».

Авксентьева в 2018 году победила на выборах мэра Якутска ставленника «Единой России», спикера гордумы Александра Саввинова. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала победу Авксентьевой сюрпризом.

Одним из первых решений Авксентьевой на посту мэра стала продажа дорогих внедорожников, принадлежавших администрации города. Вырученные деньги пошли на выплату долгов муниципальных предприятий и организацию работы социального такси. Вместе с этим она существенно сократила представительские расходы чиновников. Также Авксентьева в ноябре 2020 года предложила продать дорогое здание мэрии в центре Якутска, чтобы пополнить городской бюджет.

В январе 2021 года она объявила о досрочной отставке с поста мэра Якутска по состоянию здоровья. В апреле того же года политик присоединилась к «Новым людям».

Песков назвал доносы отвратительной практикой
Политика
Дмитрий Песков

О распространившейся в России практике доносов, в том числе на деятелей культуры, еще в апреле говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, назвавший такие действия «отвратительными». «Что касается доносов, то это как было всегда отвратительным, так есть и, я надеюсь, так будет», — сказал он журналистам в ответ на просьбу рассказать о своем отношении к подобным жалобам, в том числе на актера Данилу Козловского.

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Заявление на Козловского написал Виталий Бородин. Он попросил МВД проверить артиста на экстремизм, а Генпрокуратуру — на дискредитацию армии. Поводом стало интервью артиста Ирине Шихман (признана иноагентом). Козловский после этого подал к Бородину иск о защите чести и достоинства. В сентябре ему удалось победить в суде: актер отсудил у Бородина символический рубль.

За последние несколько лет Бородин написал массу жалоб в правоохранительные органы на известных деятелей культуры, в том числе на певицу Аллу Пугачеву, певца Валерия Меладзе, актрису Лию Ахеджакову, тиктокера Даню Милохина, солиста группы Би-2 Леву (Егор Бортник, признан иноагентом), певицу Монеточку (Елизавета Гырдымова, признана иноагентом) и др.

Помимо Бородина, в правоохранительные органы по поводу тех или иных действий и высказываний российских деятелей культуры часто обращается глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. В сентябре вице-спикер нижней палаты парламента и кандидат в президенты России от «Новых людей» Владислав Даванков заявил, что в Госдуме ускорили разработку законопроекта об обязательных работах для «серийных доносчиков», который он предложил назвать «законом Мизулиной». По его словам, действия женщины могли повлиять на решение тысяч россиян, в том числе IT-специалистов, ученых и бизнесменов, не возвращаться в Россию.

Жалобы на известных людей составляют и обычные россияне, один из известных случаев — жалоба петербургской пенсионерки на художницу Александру Скочиленко. Девушку арестовали в апреле 2022 года за замену ценников в супермаркете на антивоенные листовки, обвинив в публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах. Скочиленко вину не признала. В ноябре ее приговорили к семи годам колонии общего режима.

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доносы недоносительство Сардана Авксентьева МЭР Якутск Новые люди
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