Киев, также как и Одесса, является русским городом, и российские войска в рамках военной операции могут дойти до него, заявил Медведев. Путин называл целями спецоперации «денацификацию и демилитаризацию» соседнего государства

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Российские войска в рамках выполнения целей спецоперации могут дойти до Киева, поскольку оттуда исходит угроза существованию России. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, фрагмент которого опубликован в телеграм-канале политика.

«Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное, это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время, может быть, в какую-то другую фазу развития этого конфликта», — сказал Медведев.

Он отметил, что Киев — русский город, и оттуда исходит угроза существованию России. По его мнению, речь идет об «интернациональной угрозе», так как Киев «управляется интернациональной бригадой противников России» во главе с США.

В этом же интервью Медведев назвал русским городом Одессу, отметив, что в России «заждались» возвращения этого города. Зампред Совбеза подчеркнул, что поведение киевских властей в Одессе «выглядит чудовищно», оно не дальновидно и отталкивает от себя даже ту часть людей, кто был им лоялен.

Спустя день после начала спецоперации российские войска подошли к Киеву — 25 февраля 2022 года Минобороны сообщило о блокировании украинской столицы с западной части и Чернигова. Однако уже в апреле Россия объявила, что отводит войска с киевского направления. Президент Владимир Путин говорил, что войска отошли из-под Киева, потому Москву «попросили» это сделать ради создания условий для заключения мирного соглашения. Однако впоследствии Киев отказался от соглашений из-за давления Запада, утверждал глава государства.

Объявляя о начале спецоперации на Украине, Путин называл ее целями «денацификацию и демилитаризацию» соседнего государства, а также защиту населения Донбасса. Спустя полгода, в сентябре 2022 года, он заявил, что целью спецоперации также является ликвидация антироссийского анклава, который создается на территории Украины и угрожает России. В июле 2023 года президент сообщил, что цели спецоперации носят фундаментальный характер, но могут меняться исходя из текущей ситуации.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью РБК в ноябре 2023 года говорил, что спецоперация России на Украине будет продолжаться, пока не будет исключена угроза атак Киева на Россию. Путин в январе заявил, что обстрелы мирных городов должна предотвратить демилитаризованная линия. «Эта линия должна быть на таком удалении от нашей территории, которое бы обеспечило безопасность, имея в виду дальнобойные орудия иностранного, прежде всего, производства, которые украинские власти используют для обстрела мирных городов», — объяснял он.

Россия по-прежнему готова к мирным переговорам, но с учетом своих интересов, заявил Путин в сентябре 2023 года. Он повторил этот тезис и в интервью журналисту Такеру Карлсону 9 февраля, отметив, что если бы не влияние Запада, война могла бы закончиться еще полгода назад. Киев исключал переговоры с Москвой без вывода войск на границы 1991 года.