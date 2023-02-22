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Нарусова после слов Путина потребовала разобраться с запретами артистов

Людмила Нарусова после послания Путина потребовала разобраться с запретами артистов
Сенатор Людмила Нарусова заявила, что артистов отстраняют от участия в спектаклях за то, что они высказывают свое мнение о спецоперации, расходящееся с общепринятым, и напомнила, что это противоречит Конституции
Людмила Нарусова
Людмила Нарусова (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Известных деятелей культуры в России «выдавливают из театров» из-за их позиции в отношении военной операции, что противоречит Конституции и тезисам послания президента Федеральному собранию, заявила сенатор Людмила Нарусова.

Выступая на заседании верхней палаты парламента, она напомнила о заявлении президента Владимира Путина о том, что власти не будут «заниматься охотой на ведьм» и «сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону». Однако, как отметила сенатор, в сфере российской культуры происходит обратное.



«Что мы наблюдаем? Что даже не те, кто покинул пределы Российской Федерации, — те, кто остался, находятся здесь, в основном общественные деятели, актеры, заслуженные, народные, любимые публикой, отстраняются от участия в спектаклях, — подчеркнула Нарусова. — <…> Народных артистов выдавливают из театров. Народной артистке Лии Ахеджаковой запрещают участвовать в спектаклях. Только за то, что они свободно выразили свое убеждение или свое мнение, пусть даже оно и расходится с общепринятым. Но это их гарантированное Конституцией право».



Кроме того, по ее словам, Госдума сейчас «завалена» предложениями различных мер по отношению к тем, кто уехал из России после начала спецоперации. «Это и лишение собственности, и лишение гражданства, и другие репрессивные меры, которые противоречат Конституции Российской Федерации», — пояснила сенатор.

Она попросила спикера Совфеда Валентину Матвиенко дать поручение комитету по науке, образованию и культуре обратиться за разъяснениями в Минкульт. «Потому что то ли это рекомендации Министерства культуры, то ли это молчаливое согласие с тем, что происходит в нашей культуре в настоящее время. Это неконституционно, и об этом вчера сказал президент», — заключила парламентарий.

Глава профильного комитета Лилия Гумерова в ответ заявила, что полностью поддерживает высказывание президента, однако «нужно различать тех, кто отступил в сторону, и тех деятелей культуры, которые сегодня откровенно безобразно высказываются о нашей стране, когда сотни наших бойцов гибнут, когда вся страна объединилась за свободу, за отстаивание многонациональных интересов».

«Поэтому здесь, мне кажется, какого-то двузначного прочтения быть не должно. Комитет мониторит эту ситуацию, мы внимательно следим за каждым случаем, но все-таки определитесь, с кем вы, деятели культуры. Идет война, и надо знать в ней свое место», — отметила она.

Выступая с посланием Федеральному собранию 21 февраля, Путин заявил, что западные страны будут пытаться «расколоть российское общество», используя для этого «национал-предателей». Те, кто будет совершать теракты или преступления, понесут наказание, пообещал президент. «Но мы никогда не будем уподобляться киевскому режиму и западным элитам. <...> Не будем сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону, отступился от родины, пусть это останется на их совести», — добавил президент.



С предложениями различных мер в отношении тех, кто покинул Россию и в том числе негативно высказывается о действиях властей, выступали многие депутаты и сенаторы. Так, например, председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин упоминал о возможной конфискации имущества у тех, кто из-за рубежа «поливает грязью» государство.

В Кремле призывали «бороться» за тех россиян, кто покинул Россию и при этом «не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране».

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Совфед Людмила Нарусова кино театр Лия Ахеджакова Конституция Минкультуры
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