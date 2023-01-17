Актер Назаров после увольнения из театра зачитал стих «Новая реальность»

Актер Дмитрий Назаров после увольнения из МХТ им. Чехова выпустил стих «Новая реальность»

В стихотворении актер высказал свое понимание действительности, которую назвал «новой реальностью». Назарова и его жену Ольгу Васильеву ранее уволили из МХТ им. Чехова

Актер Дмитрий Назаров после увольнения из МХТ им. Чехова, где он прослужил более 20 лет, опубликовал на своем Youtube-канале видеоролик, где зачитал стихотворение «Новая реальность» собственного сочинения.

«От старой жизни отлипаю, сдувая пыльную усталость,

Через себя переступая, вступаю в пыльную реальность

Есть в этом радостное что-то, за поворотом встретить ветер,

Хотя еще до поворота был этот мир и тих, и светел», — зачитывает актер первые строки.

«Теперь рвет волосы и мысли нежаркий, нехолодный, свежий.

И обдувая новым смыслом привычное с размаху режет», — продолжает артист.

В оставшихся строках актер высказывает свое понимание действительности, которую называет «новой реальностью».

Дмитрия Назарова вместе с женой, заслуженной артисткой России Ольгой Васильевой, ранее уволили из МХТ им. Чехова. 14 января об этом сообщил РБК заместитель директора театра по связям с общественностью Вадим Верник. Назаров прослужил в этом театре более 20 лет.

Верник сообщил, что у Назарова состоялся разговор с художественным руководителем театра Константином Хабенским, по итогам которого было принято решение об увольнении артистов. Других подробностей он не привел.

«Московский комсомолец» писал, что Назарова уволили из-за его публичных заявлений о боевых действиях на Украине, а также «антироссийских настроений» актера. Сам Назаров сказал изданию MSK1.RU, что ему об этом ничего не известно, а свое увольнение с Хабенским он не обсуждал.

После начала военной операции на Украине актер не раз критиковал боевые действия: он начал публиковать на своем YouTube-канале стихи и песни, в которых критически высказывается о действиях России на Украине и российских властях.

Назаров — народный артист России. Он работал в МХТ им. Чехова с 2002 года, до этого служил в Малом театре, затем в театре «Сфера» и Театре Российской армии. Актер сыграл более 40 ролей в кино и сериалах, в том числе в «Золотом теленке», «Штрафбате», «Марше Турецкого», а также «Кухне». Васильева играла в МХТ с 2005 года.