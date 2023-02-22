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У президента Южной Осетии выявили COVID перед встречей с Путиным

Президент Южной Осетии Гаглоев сдал положительный тест на COVID перед встречей с Путиным
Переговоры президента Южной Осетии Гаглоева с российским лидером Путиным перенесли на более поздний срок, сообщил Песков
Алан Гаглоев
Алан Гаглоев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Встреча президента Южной Осетии Алана Гаглоева с российским коллегой Владимиром Путиным перенесена из-за положительного теста на коронавирус у южноосетинского лидера, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Принято решение перенести на более поздний срок планировавшиеся на среду переговоры Владимира Путина с президентом Южной Осетии Гаглоевым. К сожалению, его тест на ковид дал положительный результат», — сказал Песков.

Представитель Кремля пожелал Гаглоеву скорейшего выздоровления.

Пресс-секретарь главы Южной Осетии Наталья Босикова сообщила, что его состояние оценивается как стабильное. Гаглоев будет находиться на самоизоляции и работать удаленно.

Встреча лидеров должна была пройти 22 февраля. Гаглоев должен был находиться в России с рабочим визитом. В ходе переговоров стороны планировали обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, прежде всего в социально-экономической сфере.

Встреча Путина с Гаглоевым должна была стать первой с момента победы последнего на выборах президента Южной Осетии весной 2022 года.

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Экс-президент Южной Осетии Анатолий Бибилов проиграл президентские выборы своему конкуренту, главе оппозиционной партии «Ныхас» Гаглоеву. Еще во время своего президентства Бибилов подписал указ о проведении референдума по вопросу о вхождении республики в состав России.

После избрания Гаглоев подчеркивал, что власти организуют референдум, когда получат сигнал от Москвы, так как решение должны принимать обе стороны.

В Кремле в ответ на инициативу заметили, что воспримут результаты голосования с уважением, но обратили внимание, что Москва никак не участвовала в этом процессе с юридической точки зрения. Позднее Кремль сообщил, что надо доработать инициативу об организации референдума юридически и «подумать над формулировками».

После этого власти Южной Осетии сообщили о приостановлении действия указа Бибилова о проведении референдума. Представитель российского МИДа Мария Захарова назвала такой шаг здравым.

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