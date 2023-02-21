МИД ответил Байдену фразой «Запад России недруг, что хуже, чем враг»

В обращении к россиянам во время своей речи в Варшаве Байден заявил, что Запад и НАТО им не враги. Захарова в ответ напомнила, что в русском языке есть слово недруг, «что хуже, чем враг»

Джо Байден (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после призыва американского президента Джо Байдена к россиянам не считать НАТО и Запад врагом, сравнила эти структуры с тем, кто «хуже, чем враг». Об этом Захарова написала в своем телеграм-канале.

Она привела цитату из речи Байдена, когда, обращаясь к россиянам, он заявил: «НАТО и Запад вам не враг, как [президент Владимир] Путин сказал сегодня».

«В русском языке есть замечательное слово «недруг». Оно хуже, чем враг», — написала в ответ Захарова.

21 февраля президент России Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию заявил, что странам Запада все равно, кого использовать в борьбе с Россией — террористов, неонацистов, «черта лысого». По его словам, «главное, чтобы воевали против нас, против нашей страны».

После этого, выступая с обращением в Варшаве, Байден подчеркнул, что США не планируют нападать на Россию, а «миллионы россиян, которые хотят жить в мире с соседями, нам не враги». Также Байден ответил на заявление Путина о вынужденном характере военной операции на Украине. По мнению американского лидера, она «никогда не была необходимостью», а поддержка Украины со стороны США «не поколеблется».

В январе этого года президент России называл победу страны в борьбе с «неонацистским режимом на Украине» неизбежной. Путин также подчеркивал, что спецоперация началась в том числе из-за «попыток некоторых сил» в Киеве и на Западе «подправить историю» и «возродить нацизм на исторических территориях России».