Зеленский в ответ на критику напомнил Берлускони о бомбежках Милана

Берлускони ранее раскритиковал Зеленского, отметив, что тот мог избежать конфликта в Донбассе. Зеленский в ответ напомнил, что того «ни разу не бомбили ракетами», хотя он и застал бомбежки Милана в 1943-м

Фото: Julien de Rosa / EPA / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на критику со стороны экс-премьера Италии Сильвио Берлускони упрекнул его в том, что тот никогда сам не переживал бомбардировки, хотя итальянский политик еще в детстве видел бомбардировки родного Милана. Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции в Киеве после встречи с премьером Италии Джорджей Мелони, передает ANSA.

Неделей ранее Берлускон раскритиковал действия Зеленского, которому, по его словам, «достаточно было прекратить нападать на две автономные республики Донбасса», чтобы предотвратить конфликт с Россией. Он подчеркнул, что «очень и очень негативно оценивает поведение этого господина», и отметил, что никогда не поехал бы разговаривать с ним.

«Я думаю, что дом Берлускони ни разу не бомбили ракетами, к нему никогда не подъезжали танки, никто не убивал его родственников. Берлускони ни разу не приходилось собирать чемодан в три часа ночи, чтобы бежать, благодаря братской любви к России», — сказал Зеленский в ответ на вопрос об отношении к критике со стороны Берлускони.

Берлускони родился 29 сентября 1936 года в Милане. После вступления фашистской Италии во Вторую мировую войну на стороне гитлеровской коалиции авиация союзников подвергли город тяжелым бомбардировкам, пик которых пришелся на август 1943 года. Всего за время войны жертвами бомбардировок стали до 2 тыс. жителей Милана, были разрушены 14 тыс. зданий. Еще около 300 тыс. горожан, в том числе семья Берлускони, были вынуждены покинуть свои дома. «Никогда не забуду, как союзники бомбили Милан в 1943 году. Мне было шесть с половиной лет. Однажды бомба упала прямо на нашу улицу Волтурно. После этого мои родители решили переехать в небольшую деревню на север от Милана», — рассказывал Берлускони в интервью для биографии Алана Фридмана.

Берлускони после начала российской спецоперации на Украине рассказал о разочаровании действиями президента России Владимира Путина, которого знал 20 лет и всегда считал «человеком демократии и мира». В то же время он не раз критиковал действия Вашингтона и Киева, которые, по его мнению, не способствуют урегулированию конфликта. В сентябре он выразил желание выступить посредником в мирных переговорах вместе с бывшим немецким канцлером Ангелой Меркель. В Кремле заверяли, что рады любым усилиям по достижению мира.

Тем не менее после резкой критики Зеленского офис премьер-министра Джорджи Мелони выступил против позиции экс-премьера и заявил о поддержке Украины Италией. Сам Берлускони позже также заявил, что всегда был на стороне украинского народа и мира, и выразил надежду на скорое дипломатическое решение конфликта.