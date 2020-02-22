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Политика ,  
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Принц Гарри с женой откажутся от слова «королевский» в названии бренда

Супруги не смогут использовать бренд SussexRoyal из-за законов Великобритании, которые регулируют применение термина «королевский». Они прекратят выполнять королевские обязанности и посещать официальные мероприятия с апреля
Меган Маркл и принц Гарри (Фото: Frank Augstein / AP)

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл с весны 2020 года перестанут использовать бренд SussexRoyal. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на представителя герцога и герцогини Сассекских.

По соглашению с королевой Елизаветой II супруги прекратят выполнять королевские обязанности с 31 марта. Поэтому в соответствии с британскими законами, которые регулируют применение термина «королевский», им придется отказаться от слова royal, пояснил представитель.

Он также добавил, что супруги отозвали заявление на юридическую регистрацию бренда.

В заявлении пары говорится, что они сосредоточены на работе, связанной с основанием нового фонда. При этом они согласились не использовать в названии организации сочетание Sussex Royal.

Принц Гарри и Меган Маркл используют это словосочетание в соцсетях — на страницу sussexroyal в Instagram подписаны 11,2 млн человек.

Принц Гарри и Меган Маркл прекратят королевские обязанности с апреля
Общество

Герцог и герцогиня Сассекские объявили о планах обрести финансовую независимость и отказаться от королевских полномочий в начале января. Тогда же супруги сообщили, что намерены открыть благотворительную организацию и распределить свое время между Великобританией и Северной Америкой. С весны они перестанут именоваться Его и Ее Королевское Высочество и получать государственные средства на официальные мероприятия.

Как сообщила Daily Mail, принц Гарри по факту будет выполнять королевские обязанности до 9 марта - именно тогда, согласно имеющемуся на данный момент графику, закончатся официальные мероприятия с его участием.

На фоне решения супругов стало известно, что Маркл Маркл подписала контракт с компанией Disney. Она будет озвучивать персонажей мультфильмов, а вырученные средства направлять на благотворительность.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Меган Маркл, принц Гарри, Великобритания
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