Принц Гарри и Меган Маркл прекратят королевские обязанности с апреля

По соглашению с королевой Елизаветой II, принц Гарри и его жена перестанут посещать официальные мероприятия после 31 марта

Меган Маркл и принц Гарри (Фото: Frank Augstein / AP)

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят выполнять королевские обязанности после 31 марта, сообщает издание Sky News со ссылкой на их официального представителя.

По его словам, именно эта дата заложена в соглашение, которое Гарри заключил с королевой Елизаветой II. В дальнейшем интересы Гарри и Меган Марк в Великобритании будет представлять благотворительный фонд, о создании которого чета намерена объявить в ближайшее время.

Он также отметил, что поскольку Гарри и его супруга создали прецедент, отказавшись выполнять королевские обязанности, то дальнейшая ситуация с их взаимоотношением с королевской семьей будет обсуждаться в течение ближайших 12 месяцев.

Daily Mail сообщает, что по факту Гарри будет выполнять свои королевские обязанности до 9 марта — именно тогда закончатся официальные мероприятия с его участием исходя из имеющегося на данный момент графика.

Принц Гарри, занимающий шестое место в очереди на престол, и его супруга, актриса Меган Маркл, 8 января объявили, что намерены отказаться от исполнения обязанностей в качестве старших членов королевской семьи и начать зарабатывать самостоятельно. Меган после этого заявления покинула Великобританию и уехала к своей семье в Канаду с сыном Арчи.

Позднее в Букингемском дворце сообщили, что с весны 2020 года Гарри и Меган перестанут выполнять королевские обязанности на постоянной основе, не уточнив даты. Кроме того, супруги обязаны будут вернуть 2,4 млн фунтов стерлингов (около $3,1 млн), потраченных из средств налогоплательщиков на ремонт их особняка, после чего они откажутся от поддержки государства.