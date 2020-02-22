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Политика ,  
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США провели учения на случай применения Россией ядерного оружия в Европе

Сценарий маневров предусматривал непредвиденную ситуацию в Европе, в ходе которой Россия атакует объект на территории НАТО. Пентагон «сымитировал ответ с использованием ядерного оружия»
Фото: Vadim Ghirda / AP

В США прошли военные маневры, по сценарию которых Россия наносит ядерный удар по объекту НАТО в Европе. Об этом на брифинге заявил представитель Пентагона, следует из стенограммы на сайте ведомства.

По его словам, речь идет о «небольших учениях», сценарий которых предусматривал непредвиденную ситуацию в Европе, при котором идет война с Россией. Российская сторона при этом решает задействовать ядерное оружие малой мощности против объекта, расположенного на территории Североатлантического альянса.

«Затем начинается разговор с министром обороны, а затем с президентом, чтобы решить, как ответить», — заявил представитель Пентагона.

США допустили «серьезные переговоры» с Россией и КНР по ядерному оружию
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В ходе маневров США «сымитировали ответные действия с использованием ядерного оружия», сообщает Defense One со ссылкой на представителя американского Минобороны. Издание уточняет, что учения прошли 20 февраля на базе Стратегического командования ВС США в Небраске. В них принял участие глава Пентагона Марк Эспер.

12 февраля помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Вашингтон может провести с Москвой и Пекином переговоры по сокращению ядерных запасов. По его мнению, с Россией удастся достигнуть прогресса, а на Китай «будет оказано давление», и он присоединится к предпринимаемым усилиям. Помощник также заявил, что Штаты намерены обсудить с российской стороной продлении договора СНВ-3 (о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. — РБК), срок действия которого истекает 5 февраля 2021 года.

Позднее глава стратегического командования Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард заявил, что Москва и Пекин усиливают свои ядерные возможности, чтобы «напрямую бросить вызов» Вашингтону. В частности, он отметил, что «агрессивная и мощная» кампания России по оснащению стратегической ядерной триады близка к завершению.

В середине января Исследовательская служба конгресса США представила доклад, в котором говорилось, что, по мнению аналитиков, Вашингтон отстает от Москвы в области модернизации ядерного оружия. В документе отмечалось, что Россия разрабатывает новые, «более экзотические» системы вооружения, а также упоминались стратегический ракетный комплекс «Сармат», противокорабельные ракеты «Циркон» и гиперзвуковые «Кинжалы», гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» и подводный беспилотный аппарат «Посейдон»,

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Пентагон, учения, ядерное оружие
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