США провели учения на случай применения Россией ядерного оружия в Европе

Сценарий маневров предусматривал непредвиденную ситуацию в Европе, в ходе которой Россия атакует объект на территории НАТО. Пентагон «сымитировал ответ с использованием ядерного оружия»

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В США прошли военные маневры, по сценарию которых Россия наносит ядерный удар по объекту НАТО в Европе. Об этом на брифинге заявил представитель Пентагона, следует из стенограммы на сайте ведомства.

По его словам, речь идет о «небольших учениях», сценарий которых предусматривал непредвиденную ситуацию в Европе, при котором идет война с Россией. Российская сторона при этом решает задействовать ядерное оружие малой мощности против объекта, расположенного на территории Североатлантического альянса.

«Затем начинается разговор с министром обороны, а затем с президентом, чтобы решить, как ответить», — заявил представитель Пентагона.

В ходе маневров США «сымитировали ответные действия с использованием ядерного оружия», сообщает Defense One со ссылкой на представителя американского Минобороны. Издание уточняет, что учения прошли 20 февраля на базе Стратегического командования ВС США в Небраске. В них принял участие глава Пентагона Марк Эспер.