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Госпереворот в Венесуэле ,  
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МИД нашел украинский след в поставках США оружия противникам Мадуро
По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, власти США по всем правилам военной науки готовят силовую акцию по свержению легитимного президента Венесуэлы
Фото: Marco Bello / Reuters

Власти США и их союзники планируют доставить в Венесуэлу крупную партию оружия, которым должны быть вооружены представители оппозиции, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова (трансляция брифинга велась на страницах МИДа в социальных сетях).

«Есть данные о том, что компаниями США и их союзников по НАТО прорабатывается вопрос приобретения в одной из восточноевропейских стран крупной партии вооружения и боеприпасов для их последующей передачи оппозиционным силам Венесуэлы», — заявила Захарова, отметив, что речь идет о крупнокалиберных пулеметах, подствольных и автоматических гранатометах, переносных зенитных ракетных комплексах (ПЗРК) и боеприпасах к стрелковому оружию и артиллерийским орудиям.

По словам представителя МИДа, груз оружия планируется доставить в Венесуэлу с территории одной из соседних стран уже в начале марта. При этом для перевозки закупленного в Восточной Европе оружия планируется использовать транспортные самолеты международной экспедиторской компании.

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«К сожалению, неудивительно, что в этой неприглядной истории прослеживается и украинский след. В частности, будет задействовано и государственное предприятие «Антонов», — сказала Захарова.

ГП «Антонов» занимается разработкой и производством самолетов серии Ан. В состав предприятия входит и грузовая авиакомпания «Авиалинии Антонова», в авиапарке которой числятся (по данным сайта Flightradar24) более 20 транспортных и пассажирских самолетов, в том числе семь Ан-124-100 «Руслан», 1 Ан-225 «Мрия» и так далее.

Она также отметила, что удобным предлогом для проведения силовой акции по отстранению от власти легитимного президента Николаса Мадуро может стать намеченная на 23 февраля акция по пересечению венесуэльской границы гуманитарным конвоем.

«Подготовка провокации ведется Вашингтоном и делается это по всем правилам военной науки. Отмечается переброска американских спецсил и техники ближе к территории Венесуэлы. В Вашингтоне в своих планах, как мы понимаем, будут идти до конца. Будет ли развязка кровавой — никого уже не смущает», — отметила Захарова.

Накануне, 21 февраля, первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США готовят масштабную провокацию на границе Колумбии и Венесуэлы под видом доставки гуманитарной помощи.

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В середине февраля Министерство иностранных дел Кубы предупредило, что американские военно-транспортные самолеты выполняли полеты в сторону стран Карибского бассейна с баз, где находятся силы спецназа и морской пехоты, которые проводят тайные операции против лидеров других стран.

23 января 2019 года глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом, а Мадуро — узурпатором. По словам Гуаидо, его поддерживает все больше венесуэльских военных, однако режим Мадуро пока удерживает армию на своей стороне угрозами репрессий.

«Это еще один жест отчаяния режима, который понимает, что уже проиграл», — утверждал Гуаидо.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Венесуэла, Мария Захарова
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