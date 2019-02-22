МИД нашел украинский след в поставках США оружия противникам Мадуро

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, власти США по всем правилам военной науки готовят силовую акцию по свержению легитимного президента Венесуэлы

Фото: Marco Bello / Reuters

Власти США и их союзники планируют доставить в Венесуэлу крупную партию оружия, которым должны быть вооружены представители оппозиции, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова (трансляция брифинга велась на страницах МИДа в социальных сетях).

«Есть данные о том, что компаниями США и их союзников по НАТО прорабатывается вопрос приобретения в одной из восточноевропейских стран крупной партии вооружения и боеприпасов для их последующей передачи оппозиционным силам Венесуэлы», — заявила Захарова, отметив, что речь идет о крупнокалиберных пулеметах, подствольных и автоматических гранатометах, переносных зенитных ракетных комплексах (ПЗРК) и боеприпасах к стрелковому оружию и артиллерийским орудиям.

По словам представителя МИДа, груз оружия планируется доставить в Венесуэлу с территории одной из соседних стран уже в начале марта. При этом для перевозки закупленного в Восточной Европе оружия планируется использовать транспортные самолеты международной экспедиторской компании.

«К сожалению, неудивительно, что в этой неприглядной истории прослеживается и украинский след. В частности, будет задействовано и государственное предприятие «Антонов», — сказала Захарова.