Белый дом перепутал Бельгию с Белоруссией и включил ее в «Совет мира»

По данным NBC, Бельгия сначала согласилась вступить в «Совет мира», но отказалась в последний момент. Бельгийские чиновники это опровергают. Из стран ЕС к новой структуре присоединились Болгария и Венгрия

Максим Прево (Фото: Jonas Roosens / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Бельгию по ошибке включили в список стран — участниц «Совета мира», старт работе которому дал президент США Дональд Трамп, сообщил в X бельгийский министр иностранных дел Максим Прево.

«Бельгия НЕ подписывала устав «Совета мира». Это утверждение неверно», — заявил Прево. По словам министра, у его страны, как и у многих европейских государств, есть сомнения по поводу этой инициативы, Брюссель хочет «общего и скоординированного европейского ответа».

Как сообщает NBC, в первоначальном списке, распространенном Белым домом, Бельгия фигурировала наряду с Бахрейном, Марокко, Аргентиной, Арменией, Азербайджаном, Болгарией, Египтом, Венгрией, Индонезией, Иорданией, Казахстаном, Косово, Монголией, Пакистаном, Парагваем, Катаром, Саудовской Аравией, Турцией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Узбекистаном. Бельгийский телеканал VRT со ссылкой на источник передает, что Белый дом перепутал Бельгию с Белоруссией.

Источники NBC сообщили также, что Бельгия сначала согласилась присоединиться к «Совету мира», но отказалась в последний момент. Бельгийские чиновники это опровергли.

Трамп объявил о формировании «Совета мира» 16 января. 22 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе состоялось первое учредительное собрание организации, в тот же день ее устав подписали 18 стран и самопровозглашенное Косово. Из членов ЕС подписи поставили представители двух стран — Болгарии и Венгрии.

Изначально новая структура разрабатывалась для контроля за соблюдением условий мира в секторе Газа, но союзники США выразили опасение, что она будет конкурировать с ООН, а Трамп будет обладать в «Совете мира» исключительным правом вето на принятие решений. Сам республиканец заявил, что орган будет сотрудничать с Организацией Объединенных Наций.

Страны, желающие иметь постоянное членство в «Совете мира», должны внести $1 млрд. В числе приглашенных в состав совета оказался также президент России Владимир Путин. В Кремле сообщили, что «изучают все детали этого предложения» и «надеются на контакты с американской стороной, чтобы прояснить все нюансы». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, для перечисления от Москвы средств в «Совет мира» необходима разблокировка замороженных в США российских активов.