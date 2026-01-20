Фон дер Ляйен анонсировала «мать всех сделок» с Индией
Еврокомиссия планирует заключить с Индией соглашение о свободной торговле, которое создаст общий рынок на 2 млрд человек и обеспечит контроль над четвертью мирового ВВП. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает видео ее выступления Clash Report.
«Сразу после Давоса я отправлюсь в Индию. <…> Мы приближаемся к историческому торговому соглашению, некоторые называют его «матерью всех сделок»», — сказала фон дер Ляйен.
Ранее ЕС и южноамериканский экономический блок МЕРКОСУР заключили соглашение о свободной торговле на фоне протестов фермеров.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7
Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями
Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США
Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом
Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая
Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика