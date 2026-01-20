 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Фон дер Ляйен анонсировала «мать всех сделок» с Индией

Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Cesar Olmedo / Reuters)

Еврокомиссия планирует заключить с Индией соглашение о свободной торговле, которое создаст общий рынок на 2 млрд человек и обеспечит контроль над четвертью мирового ВВП. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает видео ее выступления Clash Report.

«Сразу после Давоса я отправлюсь в Индию. <…> Мы приближаемся к историческому торговому соглашению, некоторые называют его «матерью всех сделок»», — сказала фон дер Ляйен.

В ЕС предупредили о прекращении торговли с США из-за угроз Трампа
Политика
Манфред Вебер

Ранее ЕС и южноамериканский экономический блок МЕРКОСУР заключили соглашение о свободной торговле на фоне протестов фермеров.

Материал дополняется

Антонина Сергеева
Гренландия Украина Владимир Зеленский военные
Урсула фон дер Ляйен фото
Урсула фон дер Ляйен
политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
