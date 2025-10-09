Почему фон дер Ляйен угрожает сразу два вотума недоверия в Европарламенте

Урсула фон дер Ляйен вновь столкнулась с угрозой отставки. На этот раз против главы Еврокомиссии выдвинуто сразу два вотума недоверия. Каковы возможные последствия — в материале РБК

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Johannes Simon / Getty Images)

Почему над фон дер Ляйен вновь нависла угроза отставки

9 октября Европарламент проголосует сразу по двум предложениям о вынесении вотума недоверия главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен. Их инициаторами выступили крайне левые и крайне правые парламентарии.

Ультраправая фракция «Патриоты за Европу» (PfE) обвинила фон дер Ляйен в непрозрачной деятельности, провальной миграционной политике и невыгодной для блока «Зеленой сделке». «ЕС сегодня слабее, чем когда-либо, из-за постоянной неспособности главы Еврокомиссии справиться с наиболее насущными вызовами», — говорится в варианте резолюции PfE, содержащей призыв к отставке главы ЕК.

Левые же считают, что фон дер Ляйен, наоборот, тормозит реализацию зеленого энергетического перехода. Они также критикуют ее за недостаточно жесткую политику в отношении Израиля, ведущего войну в Газе. «Евросоюз до сих пор не приостановил действие Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем и не ввел санкции», — говорится в их варианте резолюции. Левые отмечают, что фон дер Ляйен сосредоточилась на вопросах перевооружения ЕС в ущерб социальной политике.

И как левые, так и правые обвиняют главу исполнительного органа ЕС в невыгодной для блока торговой сделке с США. По их мнению, переговоры с американцами были непрозрачными, а обязательства, которые взяла на себя Еврокомиссия, «остаются расплывчатыми и двусмысленными».

Ранее фон дер Ляйен уже грозил вотум недоверия. В июне вице-председатель ультраправой фракции «Европейские консерваторы и реформисты» от Румынии Георге Пипера подготовил предложение с призывом отправить в отставку всю Еврокомиссию в связи с коррупционным скандалом времен пандемии, в котором оказалась замешана глава ЕК, будто бы скрывшая информацию о переговорах с Pfizer по поводу закупок 1,8 млрд доз вакцин от ковида стоимостью €35 млрд. Благодаря поддержке проевропейского лагеря фон дер Ляйен устояла: на голосовании 10 июля против вотума недоверия проголосовали 360 депутатов, за — 175, воздержались — 18.

Процедура вынесения вотума недоверия Еврокомиссии регулируется ст. 234 Договора о функционировании Европейского союза (TFEU). Это один из главных механизмов парламентского контроля над исполнительной властью в ЕС. Между подачей инициативы и голосованием должно пройти не менее 24 часов, чтобы парламентарии имели время для обсуждения. Для вынесения вотума недоверия высшему исполнительному органу власти ЕС «за» должны проголосовать две трети присутствующих на заседании евродепутатов. Если это произошло, комиссия должна уйти в отставку в полном составе вместе с главой, но продолжает исполнять обязанности до формирования новой команды. Всего с момента создания Еврокомиссии было сделано 12 попыток вынести ей вотум недоверия, но ни разу евродепутатам не удавалось набрать необходимое количество голосов. Однако в 1999 году Еврокомиссия во главе с Жаком Сантером добровольно ушла в отставку в полном составе после обнародования доклада о признаках коррупции в ней.

Маловероятно, что Европарламент проголосует за отстранение фон дер Ляйен, поскольку ее поддерживают ключевые фракции: Европейская народная партия (EPP), «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» и либеральный альянс Renew Europe. Но частота призывов к ее отставке показывает, насколько раздробленным стал Европарламент после июньских выборов прошлого года. На них основные проевропейские силы сохранили лидерство, а EPP, к которой принадлежит фон дер Ляйен, пришла первой, получив 188 мест из 720, однако представленность правых и националистических партий существенно выросла. В частности, было образовано сразу три фракции, объединяющие европарламентариев от ультраправых и правых национальных партий, которым досталось 187 мандатов. Радикально левым отошло 46 кресел — на девять больше, чем прежде.

Какую тактику избрала фон дер Ляйен

6 октября в Страсбурге прошли дебаты об отставке фон дер Ляйен. «Это ловушка, и мы не должны в нее попадаться», — заявила она на них, но признала, что многие критические замечания европарламентариев «исходят из искренней и законной обеспокоенности», в частности по таким вопросам, как украинский конфликт, война в секторе Газа и торговые отношения с США.

Фон дер Ляйен занимает должность главы Еврокомиссии с 2019 года. В июле 2024-го она была переизбрана — ее кандидатуру поддержал 401 депутат, против проголосовали 284, 15 воздержались. Голосование проходило на фоне резкой критики в адрес фон дер Ляйен, в том числе в СМИ. Агентство Bloomberg сообщило, что президент Франции Эмманюэль Макрон предлагал найти ей замену. Непростыми можно назвать отношения фон дер Ляйен и с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, хотя Христианско-демократический союз входит во фракцию EPP в Европарламенте. По данным Bloomberg, Мерц недоволен тем, что фон дер Ляйен «захватила» власть и претендует на ведущую роль в разрешении многочисленных кризисов. В частности, канцлеру не понравилось ее заявление, что Европа разрабатывает план по размещению войск на Украине в рамках послевоенных гарантий безопасности. «Мерц тут же поправил ее, что такого плана не существовало, по крайней мере у Германии», — напомнило агентство.

Открыто критикует фон дер Ляйен и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он потребовал ее отставки после того, как она в сентябре выступила в Европарламенте (ЕП) с ежегодной программной речью. По мнению венгерского премьера, речь была провоенной, а Европа нуждается в переменах. Cолидарна с Орбаном неформальный лидер французской ультраправой RN Марин Ле Пен (их партии входят в одну фракцию ЕП — «Патриоты за Европу»). «Фон дер Ляйен присваивает себе полномочия, изображая из себя главу государства, принимает решения, никого не спрашивая, даже Евросовет», — заявила Ле Пен за день до голосования по вотуму недоверия.

Как отмечает Euronews, рейтинг фон дер Ляйен неуклонно снижается. Ключевыми для нее будут голоса «Зеленых» и депутатов умеренной правой фракции «Европейские консерваторы и реформаторы». Принадлежащие к последней испанский и итальянские депутаты относятся довольно критически к работе ЕК, тогда как немцы и депутаты из североевропейских стран в прошлый раз проголосовали против вотума недоверия, заявив, что не могут поддержать инициативу, исходящую от крайне правых. Сопредседатель «Зеленых» заявила на дебатах 6 октября, что депутаты ее фракции недовольны работой фон дер Ляйен, но «они прекрасно понимают, что могло быть гораздо хуже».

По наблюдению Politico, выступление фон дер Ляйен 6 октября стало очередным доказательством смены ее стратегии в отношениях с европарламентариями. «Ее тон стал заметно более сдержанным», — констатирует издание, отмечая, что глава ЕК стала прислушиваться к социалистам и левым, уделяя в своих выступлениях больше внимания гуманитарной ситуации в Газе.