Европарламент отклонил вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Больше половины депутатов не поддержали вотум недоверия, который пытались выразить Урсуле фон дер Ляйен и Еврокомиссии ультраправые депутаты из Румынии

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Johannes Simon / Getty Images)

Вотум недоверия председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен и ее исполнительной коллегии не сумел пройти голосование в Европарламенте, сообщает Euroactiv.

В ходе голосования 360 депутатов Европарламента проголосовали против резолюции, 175 — за, а 18 воздержались. Это значительно ниже требуемого порога в две трети голосов и не менее 361 депутата Европарламента, проголосовавших «за». Для вынесения вотума недоверия требовалась поддержка 2/3 присутствующих.

Инициатива о вотуме недоверия была выдвинута ультраправым депутатом от румынской партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Георге Пиперя. Он собрал 75 подписей членов ЕП при 72 минимально необходимых для вынесения предложения на голосование. Он подготовил предложение с призывом отправить в отставку всю Еврокомиссию в связи с коррупционным скандалом времен пандемии, в котором оказалась замешана глава ведомства Урсула фон дер Ляйен.

Процедура вынесения вотума недоверия Еврокомиссии регулируется ст. 234 Договора о функционировании Европейского союза (TFEU). Это один из главных механизмов парламентского контроля над исполнительной властью в ЕС. Между подачей инициативы и голосованием должно пройти не менее 24 часов, чтобы парламентарии имели время для обсуждения. Для вынесения вотума недоверия высшему исполнительному органу власти ЕС «за» должны проголосовать две трети присутствующих на процедуре евродепутатов. Если это происходит, комиссия уходит в отставку в полном составе вместе с главой, но продолжает исполнять обязанности до формирования новой команды.