0

В Польше заявили о возрождении верфей «из пепла» из-за России

Польша стала активно инвестировать в морской флот впервые за десятилетия, опасаясь усиления России на Балтийском море, в результате ее верфи начали «возрождаться из пепла». Москва обещала защищать свои интересы на Балтике от НАТО
Фото: Hristo Rusev / Getty Images
Фото: Hristo Rusev / Getty Images

Польша взялась за активную модернизацию своего военно-морского флота из-за «угрозы» со стороны России на Балтике, пишет Financial Times (FT). Страна тратит миллиарды на эти цели, а верфи начали «возрождаться из пепла, как фениксы», сообщает газета.

Такое сравнение провел Ян Грабовски, член правления государственной оборонной компании PGZ, владеющей Гдыньской судоверфью (Гдыня — город на севере Польши на Балтийском побережье с собственным портом в 16 км от порта Гданьска). Он рассказал, что его верфь строит три новых фрегата для польского флота.

Польша долгие годы не занималась развитием собственных морских сил и сейчас впервые за десятилетия строит подводные лодки и фрегаты, поясняет издание. Как отмечает FT, сейчас польский флот располагает подводной лодкой, построенной еще в советское время (передана Польшей в 1986 году) и двумя фрегатами, построенными в США в 1970-х годах. Теперь же страна, по оценке газеты, взялась за крупнейшую модернизацию флота со времен холодной войны.

Туск пообещал «стремительное завоевание Балтики» в новом году
Политика
Дональд Туск

Кроме строительства трех фрегатов на верфи в Гдыне Варшава в ноябре договорилась о покупке трех шведских подводных лодок. Она также спустила на воду новые тральщики и начала строительство спасательного судна для поддержки операций с подводными лодками.

Три фрегата общей стоимостью €3,5 млрд строятся PGZ и британским производителем военной техники Babcock. Три подводные лодки будут поставлены шведской компанией Saab, их цена — в общей сложности €2,3 млрд.

«Российская угроза распространяется, и мы не можем сейчас игнорировать их гибридную войну, как это видно, например, на примере обрыва кабелей. Польша должна быть очень активным участником обеспечения безопасности в Балтийском море», — заявил FT заместитель министра обороны страны Павел Бейда.

Польский военно-морской флот перешел «с нуля на вершину», заявил Грабовский. В руководстве PGZ пояснили, что Гдыньская судоверфь оказалась на грани банкротства после того, как Польша отказалась от своей прежней программы строительства фрегатов из-за проблем с финансированием. В результате на строительство одного патрульного корабля верфь потратила 17 лет.

«Я очень рад, что погода изменилась и теперь ветер дует в пользу флота», — сказал коммодор (промежуточное звание между капитаном и контр-адмиралом, часто присваиваемое офицеру, командующему соединением кораблей) Петр Скора, курирующий закупки для военно-морского флота в польском Минобороны.

По его мнению, польскому флоту пошло бы на пользу, если бы инвестиции были вложены еще раньше. Однако задержка с выделением средств дала и некоторые преимущества, среди которых: открытый сейчас доступ к более новым технологиям и возможность избежать производственных сложностей, с которыми сталкивались другие союзники. «Я очень благодарен британцам за то, что они были открыты и поделились своими ошибками, благодаря чему мы смогли их избежать», — пояснил Скора.

Москва отрицает обвинения в причастности к диверсиям в Европе и заявляет, что именно Запад ведет гибридную войну против России. В МИДе подчеркивали, что Москва примет все необходимые меры для защиты своих интересов в Балтийском море от посягательств НАТО. Вместе с тем Россия не собирается нападать на НАТО, заявления о возможности атаки на западные страны — «чушь», говорил президент Владимир Путин.

Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Польша военно-морской флот ВМС Балтийское море
