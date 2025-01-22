Сын Сороса описал новый срок Трампа цитатой Маркса

Первый срок республиканца американцы станут воспринимать как фарс, а новый обернется трагедией, опасается Алекс Сорос

Александр Сорос и Джо Байден (Фото: Tom Brenner / Getty Images)

Сын американского миллиардера и филантропа Джорджа Сороса (его состояние по оценке Forbes — $7,2 млрд) Алекс Сорос, говоря в интервью Financial Times о президентских сроках Дональда Трампа, вспомнил цитату Карла Маркса.

«Я надеюсь, что Маркс был прав: сначала трагедия, а потом фарс. Я боюсь, что все будет наоборот: мы будем смотреть на первый срок Трампа как на фарс, и это будет очень плохо и трагично для многих людей», — отметил Сорос.

Трамп «представляет все, во что мы не верим», подчеркнул он. Сорос и его отец были одними из крупнейших спонсоров кампании Камалы Харрис, потратив более $85 млн.

Карл Маркс в своей работе «Восемнадцатое Брюмера Луи Бонапарта» писал: «Гегель где-то отмечает, что все великие всемирно-исторические события и личности появляются, так сказать, дважды. Он забыл прибавить: первый раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса».

FT отмечает, что выбранный Трампом на пост министра финансов Скотт Бессент работал в Soros Fund Management. По словам сына миллиардера, он плохо знает Бессента, но помнит, как доставлял почту последнему, когда проходил стажировку в фонде. Сорос сказал, что не удивлен таким выбором: Стивен Мнучин, министр финансов в прошлой администрации республиканца, также работал в фонде. У Трампа была «своего рода зацикленность» на его отце и других богатых семьях Нью-Йорка, «потому что он хотел быть частью этого клуба» или, «возможно, разрушить его», рассказал Алекс Сорос.

На вопрос, боится ли он того, что Трамп может сделать с «врагами», которых он считает частью «глубинного государства», Сорос ответил, что изменения, которые произойдут с приходом республиканца, — это динамичный процесс, за которым следует следить. «Эти люди — задиры. И ты сопротивляешься», — сказал он.

После прихода к власти в 2016 году Трамп начал использовать концепцию «глубинное государство» (сторонники этой конспирологической концепции считают, что любое правительство — фикция, а на самом деле странами управляют «серые кардиналы»: бюрократы или военные) для того, чтобы собирательно описывать всех, кто мешает его политике. По его мнению, это обезличенная машина заговорщиков из числа карьерных политиков, журналистов и сотрудников технологических корпораций.

Сблизившийся с Трампом Илон Маск сравнивал Джорджа Сороса с «суперзлодеем» и утверждал, что тот «ненавидит человечество». После того как Трамп был переизбран в ноябре, Маск решил, что ему было бы интересно встретиться с Соросом. «Я был открыт для встречи, я сделал предложение через того, кто его знает, но он не ответил. Я думаю, что его гораздо больше интересует троллинг, чем встречи», — рассказал сын миллиардера.

Сорос также сомневается, что Трамп сможет положить конец конфликту на Украине. Президент США после вступления в должность потребовал от России пойти на сделку по Украине, в противном случае он пригрозил высокими тарифами и санкциями. Путин заявил, что Москва открыта к диалогу с новой администрацией США, в том числе по Украине. Основной целью урегулирования он назвал «не краткое перемирие, не какую-то передышку» с целью перегруппировки и продолжения конфликта, а «долгосрочный мир», который должен быть основан на «уважении законных интересов всех народов, которые проживают в этом регионе».