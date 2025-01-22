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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Президент Финляндии заявил об эпохе неопределенности из-за Трампа

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Александр Стубб заявил о необходимости подготовиться к «эпохе неопределенности» после прихода Трампа. По его словам, прошлые «нормы и институты вот-вот исчезнут», их заменят «транзакции и сделки»
Александр Стубб
Александр Стубб (Фото: Lehtikuva / Vesa Moilanen / Reuters)

Мир находится на пути к «новой нормальности», поэтому необходимо подготовиться к «эпохе неопределенности», заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Yle, комментируя инаугурационную речь американского лидера Дональда Трампа.

«Мы должны подготовиться к эпохе неопределенности, когда правила, нормы и институты, на которые мы привыкли полагаться, вот-вот исчезнут, — считает он. — Новая норма будет заключаться в отходе от традиционной системы, основанной на правилах и поддержке международных институтов, в сторону транзакций и сделок».

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По словам Стубба, раньше подобные инициативы звучали со стороны Китая, России, стран глобального Юга, а теперь к ним присоединятся США. «Нам нужно подумать, как убедить США в том, что и их ценности, и их интересы ведут их обратно к международному сотрудничеству», — сказал президент Финляндии.

Он также назвал среди положительных тенденций президентства Трампа его стремление к мирному урегулированию конфликта на Украине. «Мы уже видели прекращение огня в секторе Газа. Он не может позволить себе проиграть на Украине, поэтому он обязательно будет добиваться какого-то мирного соглашения, и это хорошее направление», — считает Стубб.

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Президент Финляндии отметил, что Трамп выступает за то, чтобы страны — члены НАТО несли ответственность за собственную оборону. По словам Стубба, у Хельсинки нет опасений и проблем на этот счет.

Трамп одержал победу на выборах президента США, которые состоялись 5 ноября. Его инаугурация прошла 20 января. Республиканец стал 47-м американским лидером, это его второй президентский срок. В своей инаугурационной речи Трамп объявил о начале «золотого века США», которым будут завидовать остальные страны.

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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