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Пенсии в 2025 году ,  
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В Госдуме напомнили размер средней пенсии по старости в 2025 году

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Пенсии в 2025 году

Средний размер страховой пенсии по старости, которая будет выплачиваться в следующей, 2025 году, с 1 января будет составлять ₽24059,12, сообщил «РИА Новости» депутат Госдумы, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Размер средней пенсии по старости в октябре называл министр финансов Антон Силуанов. Как он тогда отмечал, в новом, 2025 году пенсии проиндексируют на 7,3%.

Размер социальной пенсии по старости с 1 апреля будет увеличен на 14,75%.

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