Российские войска заняли Западное в Харьковской области
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Западное в Харьковской области, сообщается в сводке Минобороны.
Западное расположено на западном берегу реки Оскол рядом с трассой, соединяющей Купянск и Двуречную.
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