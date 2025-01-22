Российские войска заняли Западное в Харьковской области

Подразделения группировки «Запад» продвинулись к северу от Купянска

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Российские военные взяли под контроль населенный пункт Западное в Харьковской области, сообщается в сводке Минобороны.

Западное расположено на западном берегу реки Оскол рядом с трассой, соединяющей Купянск и Двуречную.

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