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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ЕС определит «последствия» для Израиля за отказ от мирного плана по Газе

FT: ЕС определит последствия для Израиля за отказ от мирного плана по Палестине
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
ЕС хочет определить «последствия» для Израиля при отказе или невмешательстве в разработку мирного плана по конфликту на Ближнем Востоке, который предполагает создание государства Палестина и взаимное признание суверенитета
Фото: Israel Army / Reuters
Фото: Israel Army / Reuters

Брюссель предложил государствам — членам Евросоюза определить для Израиля, «последствия, которые, по их мнению, будут связаны с участием или невмешательством» с предлагаемым ими мирным планом по конфликту в секторе Газа, сообщает The Financial Times со ссылкой на распространенный руководством ЕС в преддверии встречи для обсуждения ситуации документ.

Требования ЕС, изложенные в документе, включают «независимое палестинское государство, живущее бок о бок с Израилем, в условиях мира и безопасности, с полной нормализацией и существенным развитием безопасности и экономического сотрудничества».

«Важным элементом мирного плана должна стать разработка надежных гарантий безопасности для Израиля и будущего независимого государства Палестина при условии полного взаимного дипломатического признания и интеграции как Израиля, так и Палестины в регион», — приводит FT выдержку из документа.

Газета пишет, что хотя у ЕС рычаги влияния на Израиль слабее, чем у США, у союза есть соглашение об ассоциации, который дает ему преференциальные торговые и инвестиционные льготы, сделавший объединение крупнейшим торговым партнером Тель-Авива.

Высокопоставленный чиновник ЕС сослался на преимущества, которые ЕС предлагает Израилю в рамках этого соглашения, сказав, что для Тель-Авива есть «стимулы и сдерживающие факторы». «Мы предлагаем некоторые идеи государствам-членам. И часть этих идей... заключается в том, как мы будем использовать наши условия в будущем, чтобы увидеть, как мы можем добиться... решения о двух государствах», — добавил он.

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Политика
Фото:Israel Defense Forces / Reuters

Другой чиновник ЕС рассказал, что предложение об определении «последствий» отражает «значительный гнев» многих из членов блока из-за отказа Израиля участвовать в плане создания двух государств. В то же время, предупредил он, обсуждения на встрече представителей ЕС 22 января будут «предварительными» и любые действия будут «несколькими шагами позже». «[Премьер-министру Израиля Биньямину] Нетаньяху трудно что-либо навязать. Но он, возможно, не будет рядом вечно», — добавил собеседник издания.

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В свою очередь США выражают «озабоченность» действиями Израиля в секторе Газа и призывают к «небольшим, но последовательным шагам» к снижению интенсивности боев, заявил в интервью ABC News заместитель помощника американского президент по национальной безопасности Джон Файнер.

По его словам, США стали свидетелем «сдвига» в конфликте, в ходе которого Израиль начал «больше сосредотачиваться на важных целях, на руководстве ХАМАСА». Однако необходимо увеличить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, чего Вашингтон будет добиваться. «И поэтому мы собираемся продолжать оказывать давление и продолжать пытаться работать изо дня в день, в мельчайших деталях, чтобы убедиться, что гуманитарная помощь в Газе улучшается по мере того, как этот конфликт переходит в другую фазу», — сказал Файнер.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Израиль Евросоюз Палестина сектор Газа
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