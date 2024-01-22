Кабмин Украины предложил запретить транспортное сообщение с Россией на 50 лет

Кабмин Украины призвал запретить транспортные связи с Россией на 50 лет

Кабмин Украины предлагает запретить прямое авиасообщение и использование воздушного пространства Украины российскими компаниями; ограничения сроком на 50 лет хотят ввести также для водного, авто- и железнодорожного транспорта

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Правительство Украины предложит Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) страны рассмотреть введение 50-летнего запрета на практически любое транспортное сообщение с Россией, говорится в распоряжении на сайте кабмина.

Проект секторальных специальных экономических и других санкций предусматривает:

запрет на прямое воздушное сообщение с Украиной, а также использование воздушного пространства страны для всех воздушных судов (в том числе для транзитных перелетов), которыми владеют российские юрлица;

запрет на въезд автомобильного транспорта (автобусов, грузовых автомобилей), зарегистрированного в России;

запрет ввоза на таможенную территорию Украины российских вагонов или локомотивов;

запрет следования по внутренним водам Украины судов под флагом России, судов, чьими собственниками являются россияне, а также судов, заходивших в порты, расположенные на утраченных территориях.

В распоряжении говорится также, что Украина не будет признавать документы моряков, выданные на неподконтрольных Киеву территориях, и запретит работать на украинских судах гражданам России «за исключением лиц, находящихся на территории Украины на законных основаниях».

Кабмин подготовит и внесет предложения в СНБО в десятидневный срок.

Авиасообщение между Россией и Украиной было прекращено в 2015 году: Петр Поршенко, который тогда был украинским президентом, ввел в действие решение СНБО о применении санкций, в том числе против российских авиакомпаний. Росавиация со своей стороны ввела полный запрет на использование российского воздушного пространства украинскими авиакомпаниями. Позднее украинская сторона запретила все нерегулярные рейсы с Россией за исключением тех, которые необходимы для обеспечения миссий ООН, ОБСЕ и Красного Креста.

Железнодорожное сообщение между странами начало сокращаться после присоединения Крыма к России. В декабре 2014 года РЖД отменила пассажирские перевозки на Украину; год спустя Украина прекратила сотрудничество с Россией по грузовым перевозкам, введя ограничения против российской Первой грузовой компании. В 2023 году действующий президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда структур РЖД; в том же году было прекращено соглашение между двумя странами о координации железнодорожного транспорта.

Формальных запретов на морское сообщение по состоянию на 2019 год, за исключением Крыма, не было, но фактически пассажирское сообщение почти полностью прекратилось в 2014 году, передавал ТАСС.

Российские власти считают незаконными ограничения, которые Киев и другие страны вводят из-за военных действий на Украине.