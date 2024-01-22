Украина получит кредит от Польши для закупок вооружений

Польша присоединилась к инициативе G7 о гарантиях безопасности для Украины и договорилась о «новой форме взаимодействия» ради увеличения поставок оружия. Москва осуждает западную помощь Киеву

Дональд Туск и Владимир Зеленский (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Польша выделила Украине новый пакет военной помощи, также страны договорились о «новой форме взаимодействия»: Варшава предоставит Киеву кредит для закупок вооружений, написал в X (бывшая Twitter) президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с польским премьер-министром Дональдом Туском.

Туск приехал в Киев 22 января. На совместной пресс-конференции с Зеленским он сказал, что две страны обсуждают инвестиции для совместного производства боеприпасов и оружия. Польское правительство также будет искать финансирование для поставки большего количества военной техники, передает Bloomberg.

В канцелярии польского премьера сообщили, что Варшава присоединилась к декларации «Группы семи» о гарантиях безопасности для Украины. Обе страны начнут работу над двусторонним соглашением о безопасности.

Польша стала самым верным союзником Киева после начала полномасштабных военных действий, отмечает Bloomberg: страна приняла сотни тысяч беженцев и способствовала передаче Украине западной военной помощи. В прошлом году на фоне введенного Польшей ограничения на поставки украинской сельхозпродукции отношения между странами ухудшились; дошло до публичного конфликта Зеленского с президентом Польши Анджеем Дудой и до «завуалированных угроз прекратить поставки оружия Киеву», пишет агентство.

Напряженность снизилась после того, как президенты встретились в Давосе 17 января. Дуда заявил, что они с Зеленским преодолели разногласия, и заверил украинского лидера, что Киев может рассчитывать на поддержку.

Москва осуждает западную помощь Украине. Что касается гарантий безопасности, президент Владимир Путин считает, что Украина может получить их, только если при этом будет обеспечена безопасность России.