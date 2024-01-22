 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Украина получит кредит от Польши для закупок вооружений

Владимир Зеленский: Польша выделит Украине кредит для закупок вооружений
Сюжет
Военная операция на Украине
Польша присоединилась к инициативе G7 о гарантиях безопасности для Украины и договорилась о «новой форме взаимодействия» ради увеличения поставок оружия. Москва осуждает западную помощь Киеву
Дональд Туск и Владимир Зеленский
Дональд Туск и Владимир Зеленский (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Польша выделила Украине новый пакет военной помощи, также страны договорились о «новой форме взаимодействия»: Варшава предоставит Киеву кредит для закупок вооружений, написал в X (бывшая Twitter) президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с польским премьер-министром Дональдом Туском.

Туск приехал в Киев 22 января. На совместной пресс-конференции с Зеленским он сказал, что две страны обсуждают инвестиции для совместного производства боеприпасов и оружия. Польское правительство также будет искать финансирование для поставки большего количества военной техники, передает Bloomberg.

В канцелярии польского премьера сообщили, что Варшава присоединилась к декларации «Группы семи» о гарантиях безопасности для Украины. Обе страны начнут работу над двусторонним соглашением о безопасности.

Польша стала самым верным союзником Киева после начала полномасштабных военных действий, отмечает Bloomberg: страна приняла сотни тысяч беженцев и способствовала передаче Украине западной военной помощи. В прошлом году на фоне введенного Польшей ограничения на поставки украинской сельхозпродукции отношения между странами ухудшились; дошло до публичного конфликта Зеленского с президентом Польши Анджеем Дудой и до «завуалированных угроз прекратить поставки оружия Киеву», пишет агентство.

В военной отрасли Польши начался бум на фоне конфликта на Украине
Политика
Фото:nitrochem.com.pl

Напряженность снизилась после того, как президенты встретились в Давосе 17 января. Дуда заявил, что они с Зеленским преодолели разногласия, и заверил украинского лидера, что Киев может рассчитывать на поддержку.

Москва осуждает западную помощь Украине. Что касается гарантий безопасности, президент Владимир Путин считает, что Украина может получить их, только если при этом будет обеспечена безопасность России.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры
 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Владимир Зеленский Дональд Туск Польша Украина гарантии безопасности военная помощь
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
В военной отрасли Польши начался бум на фоне конфликта на Украине
Политика
Зеленский назвал недостаточными ресурсы всего мира для борьбы с Россией
Политика
В Белом доме предрекли поражение Украины без помощи США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 95,89 (-0,5) Инвестиции, 16:51 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 87,97 (-0,62) Инвестиции, 16:51
Бивол заявил, что ожидает скорого объявления его боя против Бетербиева Спорт, 19:16
Бишкек потребовал проверить рейд, где мигрантов заставили ходить гуськом Общество, 19:00
Собаку нашли в отходах на мусороперерабатывающем заводе в Петербурге Общество, 18:54
Бастрыкин поручил провести проверку после гибели кота Твикса Общество, 18:52
Как в Севастополе жители запасаются водой из-за отключений. Видео Общество, 18:41
Военная операция на Украине. Карта на 22 января Политика, 18:36
МИД Казахстана пригласил «соседей и друзей» после слов Канделаки о языке Политика, 18:35
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Фермеры высыпали мусор на автодороги во Франции. Видео Политика, 18:29
Ученые увидели в «зомби-вирусах» из Сибири угрозу человечеству. Что это Life, 18:28
Роман Костомаров спародировал вход в воду синхронисток Спорт, 18:23
Венгрия отказалась финансировать военную помощь Украине Политика, 18:18
Умная планировка: что это такое и почему актуально для любой квартиры РБК и ПИК, 18:11
Молдавия закроет больше половины центров для украинских беженцев Общество, 18:10
Атаки беспилотников и обстрелы территории России. Карта Политика, 18:09