Apple оштрафовали на ₽1,1 млрд за злоупотребление доминирующим положением

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Федеральная антимонопольная служба оштрафовала компанию Apple на 1,1 млрд руб. за злоупотребление доминирующим положением. Об этом РБК рассказали в ФАС.

«В результате проведенного административного расследования ФАС России оштрафовала Apple на сумму 1 177 988 700 рублей (более $17 млн) за нарушение антимонопольного законодательства. Компания должна оплатить штраф в течение двух месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу», — говорится в сообщении ФАС.

Отмечается, что служба уже признавала компанию нарушившей антимонопольное законодательство в июле, когда та «навязывала российским разработчикам приложений для iOS необходимость использовать» платежный инструмент компании. Правила магазина приложений App Store запрещали разработчикам информировать клиентов внутри программы о возможности оплаты покупок за пределами магазина или использовать альтернативные способы.

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