Кличко задался вопросом о существовании Украины

Виталий Кличко (Фото: Bernd Elmenthaler / IMAGO / Global Look Press)

Мэр Киева Виталий Кличко в ответ на вопрос о планах баллотироваться в президенты заявил, что сейчас речь идет только о том, будет ли Украина вообще существовать. Об этом он сказал в интервью швейцарскому изданию 20 Minuten.

Журналистка спросила у мэра украинской столицы, есть ли у него президентские амбиции.

«Было бы глупо думать об этом сегодня. Сегодня речь идет только о том, будет ли Украина вообще существовать. [Президент России Владимир] Путин не принимает Украину как независимую страну, это не секрет. Он говорит, что Украина принадлежит Российской империи. Мы боремся за нашу свободу и независимость», — ответил Кличко.

Он также отметил, что украинские политики сейчас ведут «позиционную войну в колеблющейся относительно своего существования стране». «Так что говорить сейчас о моих политических амбициях было бы неразумно», — добавил глава города.

Президентские выборы на Украине должны пройти в марте 2024 года. Однако действующий глава государства Владимир Зеленский 6 ноября заявил, что это сейчас «не ко времени», потому что в условиях вооруженного конфликта у страны иные приоритеты.

При этом 1 декабря он отметил, что готов провести выборы, но большинство украинцев выступают против голосования. По словам Зеленского, граждане страны считают это «опасным и бессмысленным» на фоне боевых действий.

Выборы в стране не могут быть проведены в соответствии с положениями закона о правовом режиме военного положения, которое действует в стране с начала военной операции и 9 ноября было продлено еще на 90 дней, до 14 февраля.