«Газпром» сократил транзит газа через Украину до 24,4 млн куб. м

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Подтвержденный Украиной объем транзита российского газа в Европу 20 января составил 24,4 млн куб. м, сообщили в «Газпроме». Накануне объем был на уровне 25,1 млн куб. м.

Для транзита используется газоизмерительная станция (ГИС) «Суджа». В мае 2022 года Киев прекратил прием для транзита через ГИС «Сохрановка», объяснив это тем, что она находится на территории ЛНР под контролем российских сил.

Эксперты объясняли сокращение поставок газа в Европу падением спроса в условиях теплой зимы и высокой заполненности подземных газохранилищ. 17 января цены на газ впервые с августа 2021 года опустились ниже $600 за 1 тыс. куб. м.

Транзит через Украину — единственный маршрут поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Прокачка по газопроводу Ямал — Европа остановлена с марта, по «Северному потоку» — с конца сентября 2022 года из-за взрыва.