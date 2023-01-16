Минобороны заявило о наступлении ВДВ на донецком направлении

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Подразделения Южного военного округа и Воздушно-десантных войск ведут наступление на донецком направлении, сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков. По его словам, за сутки уничтожены более 50 украинских военных, бронетранспортер и восемь автомобилей.

На южно-донецком направлении уничтожены до 30 украинских военных. Подразделения Восточного военного округа поразили 65-ю мотопехотную бригаду ВСУ и 108-ю бригаду территориальной обороны возле населенных пунктов в Запорожской области и ДНР, сказал он.

На купянском направлении российские войска уничтожили более 30 военнослужащих ВСУ, а на лиманском — 75, сказал представитель Минобороны.

Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России нанесли удар по складу с оружием и спецтехникой ВСУ возле Лимана и поразили ангар с военной техникой в районе населенного пункта Малокатериновка Запорожской области. Конашенков заявил также, что за сутки военные уничтожили боевую машину РСЗО «Град», а также гаубицы в ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Помимо этого они поразили две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы.

Накануне Минобороны заявило, что 14 января российские военные нанесли удары по объектам военного управления и энергетики Украины. В этот день по всей стране несколько раз объявлялась воздушная тревога; власти сообщали о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях. Минимум в 11 регионах ввели аварийные отключения электричества.