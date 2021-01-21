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Посол оценил возможность договориться с США о продлении СНВ-3

У Вашингтона и Москвы есть шанс договориться насчет продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Для этого администрация президента США Джо Байдена должна действовать более здраво, чем команда предшественника Байдена Дональда Трампа. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, передает «РИА Новости».

«Мяч на стороне Вашингтона — ждем конструктивных предложений», — указал он, отметив, что Россия открыта к диалогу.

МИД России предложил Байдену продлить договор СНВ на пять лет
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

По словам Антонова, администрация Трампа выдвинула неприемлемые условия по продлению договора и превратила его в «предмет политического торга». Как сказал дипломат, несмотря на это, Москва в вопросе продления СНВ-3 пошла навстречу Вашингтону по ряду пунктов.

Договор СНВ-3 действует с 2011-го, истечет в феврале текущего года. При согласии сторон его можно продлить на пять лет. Соглашение предусматривает сокращение числа ядерных боезарядов с каждой стороны до 1550, а количества межконтинентальных баллистических ракет, ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках — до 700.

США заявили о необходимости включить в договор Китай. Пекин согласился только при условии, что американская сторона уменьшит количество своих ядерных зарядов до уровня КНР. В России подобные планы называли нереалистичными и неоднократно предлагали продлить СНВ на прежних условиях.

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Осенью 2020-го в Вашингтоне заявили, что пошли на значительные уступки для России и уже достигли компромисса, однако в Москве опровергли это.

Энтони Блинкен, выдвинутый на пост госсекретаря США в администрации Байдена, накануне сообщил, что команда нового американского лидера будет добиваться продления СНВ-3. «Мы будем стремиться продлить его. Как президент он [Байден] примет решение о сроке действия договора», — пообещал Блинкен.

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