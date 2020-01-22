Путин предостерег от экспериментов с формой правления в России

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с общественностью об опасности экспериментов с формой правления. Глава государства отметил, что в России — с учетом ее особенностей — должна быть крепкая президентская власть.

«Теоретически возможно», — сказал Путин, отвечая на вопрос одного из участников встречи о возможности превращения России в парламентскую республику (трансляцию встречи вел канал «Россия 24»).

Однако президент тут же назвал такой переход нецелесообразным.

«Для того, чтобы парламентская республика эффективно функционировала, нужно, чтобы политическая структура росла давно. В той же Европе столетиями некоторые партии существуют, а у нас, как правило, партия связана с конкретным человеком», — сказал Путин, приведя в пример ЛДПР и ее лидера Владимира Жириновского.

«Нам лучше не экспериментировать», — сказал Путин, напомнив, что парламентская форма правления нередко дает сбои и некоторые страны, даже такие, где давно существуют устойчивые партии, по полгода не могут сформировать правительство.