Британский Генштаб попросит деньги для борьбы с российской угрозой

Начальник Генерального штаба Великобритании Ник Картер подготовил доклад, в котором предлагает повысить расходы на оборону на фоне возросшей угрозы со стороны России

Военнослужащий Великобритании (Фото: Omar Sobhani / Reuters)

В докладе, подготовленном Картером для выступления в Лондоне, говорится о том, что Великобритания с ее нынешним уровнем финансирования вооруженных сил не способна справиться с угрозой гибридной войны со стороны России, Китая и Ирана. Особое место в документе уделено возможным кибератакам в отношении как военных, так и гражданского населения, уверен начальник Генштаба, сообщает газета The Guardian.

Картер также обвиняет Россию в том, что она непропорционально усиливает свои силы для войны за рубежом. По его словам, Великобритания не в состоянии сейчас противостоять военной технике, которой Москва «хвастается в Сирии».

«Наша способность наносить упреждающие удары и отвечать на угрозы других стран сойдет на нет, если мы будем отставать от наших оппонентов», — сказал он.

Доклад Картера должен прозвучать на фоне дебатов по поводу увеличения Великобританией расходов на оборону. Представители Министерства обороны страны, а также депутаты от Консервативной партии утверждают, что траты на военные цели сократились настолько, что перестали удовлетворять нуждам страны. Оппоненты говорят, что истинная причина заключается в том, что значительные суммы были израсходованы на модернизацию ядерного оружия, а также на создание двух новых авианосцев.

При этом в материале The Guardian подчеркивается, что мало кто из британских военных всерьез верит, что российская армия вторгнется в Прибалтику или в другие страны Восточной Европы в ближайшем будущем, однако угрозу кибератак в Лондоне воспринимают вполне серьезно.

В ноябре прошлого года на эту тему выступала и премьер-министр Тереза Мэй. Она обвинила Россию во вмешательстве в выборы в других странах, в размещении «фейковых новостей» в средствах массовой информации, а также попытках сделать информационные потоки оружием с целью создать недоверие между странами Запада.

Лондон, как добавила премьер, не желает «возвращаться к холодной войне [с Россией] или же находиться в состоянии постоянной конфронтации». Однако если Россия продолжит реализовывать свою нынешнюю политику и «текущий курс», Великобритания должна будет защищать интересы своей страны, Европы и всего мира, заявила тогда Мэй.