 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Рютте назвал нарушение мира поводом для отправки войск ЕС на Украину

Рютте назвал нарушение мирного соглашения поводом для отправки войск на Украину
Сюжет
Военная операция на Украине
По словам Рютте, о такой готовности заявили несколько европейских стран. Он добавил, что сейчас прорабатывается вопрос, как будет выглядеть развертывание сил на суше, на море и в воздухе
Фото: Анатолий Степанов / Reuters
Фото: Анатолий Степанов / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о готовности стран Европы направить на Украину войска в случае нарушения Россией мирного соглашения, сообщает Bild.

«Конечно, в настоящее время мы не обсуждаем детали публично. Но могу сказать, что несколько европейских стран заявили о своей готовности предоставить войска, если это потребуется», — ответил Рютте на соответствующий вопрос.

Сегодня ведется работа по определению точной структуры «коалиции желающих», добавил Рютте. Необходимо решить, как будет выглядеть развертывание сил на суше, на море, в воздухе. «Все эти элементы сейчас прорабатываются», — подчеркнул генсек альянса.

Отвечая на вопрос о планах США вывести из Европы войска, Рютте отметил, что европейцы дали понять Вашингтону, что они «действуют»: «И США ясно дали понять, что останутся привержены Европе — как в ядерном, так и в обычном плане. Вывод войск из Европы не обсуждается».

Мерц ответил на вопрос об отправке войск на Украину в рамках гарантий
Политика
Фото:Mateusz Slodkowski / Getty Images

Гарантии безопасности Украине стали одной из ключевых тем переговоров об урегулировании украинского конфликта. Об этом также говорили и на встрече между Киевом и Вашингтоном 15 декабря в Берлине. По данным The Wall Street Journal, США предложили Украине гарантии, аналогичные предусмотренным статьей 5 договора НАТО — нападение на одного члена альянса воспринимается как нападение на весь блок.

The New York Times сообщала, что гарантии включают в себя укрепление украинских вооруженных сил, размещение войск европейских стран в качестве сдерживающего фактора и усиление разведывательной активности со стороны США.

В начале декабря в немецкой правящей коалиции (ХДС/ХСС Мерца и Социал-демократическая партия Германии, СДПГ, куда входит бывший канцлер Олаф Шольц) допускали отправку немецких войск на Украину в рамках гарантий безопасности Киеву.

Россию не устроят никакие варианты с размещением западных войск на Украине, заявлял глава МИДа Сергей Лавров. Гарантии безопасности должны быть для всех сторон, подчеркивал он.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Марк Рютте НАТО Европа Украина
Марк Рютте фото
Марк Рютте
политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
Материалы по теме
Мерц ответил на вопрос об отправке войск на Украину в рамках гарантий
Политика
Путин ратифицировал соглашение с Индией о порядке отправки военных
Политика
Минобороны Турции сообщило, что нужно для отправки их войск на Украину
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Экс-глава Высшего арбитражного суда заявил об изменении «природы денег»Подписка на РБК, 00:00
Что изменение ФНС списка стран для автообмена значит для россиянПодписка на РБК, 00:00
Уиткофф назвал три приоритетных момента в мирном урегулировании Политика, 21 дек, 23:57
Макрон объявил о строительстве Францией нового авианосца Политика, 21 дек, 23:48
Над Россией за три с половиной часа сбили 35 украинских БПЛА Политика, 21 дек, 23:46
Почему к косметическим процедурам стоит добавить биотехнологии РБК и КИТ МЕД, 21 дек, 23:30
Обломки БПЛА повредили трубопровод в поселке Краснодарского края Политика, 21 дек, 23:28
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Зеленский анонсировал кадровые изменения в областных администрациях Политика, 21 дек, 23:19
«Барселона» завершила 2025 год на первом месте в чемпионате Испании Спорт, 21 дек, 23:02
Уиткофф оценил переговоры по Украине в Майами Политика, 21 дек, 22:59
Борцы устроили массовую потасовку на соревнованиях в Крыму Спорт, 21 дек, 22:37
Рютте назвал нарушение мира поводом для отправки войск ЕС на Украину Политика, 21 дек, 22:36
Дмитриев прокомментировал итоги переговоров с США в Майами Политика, 21 дек, 22:34
Песков ответил, напрягается ли он, когда Путину хаотично задают вопросы Политика, 21 дек, 22:26