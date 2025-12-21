Рютте назвал нарушение мира поводом для отправки войск ЕС на Украину

По словам Рютте, о такой готовности заявили несколько европейских стран. Он добавил, что сейчас прорабатывается вопрос, как будет выглядеть развертывание сил на суше, на море и в воздухе

Фото: Анатолий Степанов / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о готовности стран Европы направить на Украину войска в случае нарушения Россией мирного соглашения, сообщает Bild.

«Конечно, в настоящее время мы не обсуждаем детали публично. Но могу сказать, что несколько европейских стран заявили о своей готовности предоставить войска, если это потребуется», — ответил Рютте на соответствующий вопрос.

Сегодня ведется работа по определению точной структуры «коалиции желающих», добавил Рютте. Необходимо решить, как будет выглядеть развертывание сил на суше, на море, в воздухе. «Все эти элементы сейчас прорабатываются», — подчеркнул генсек альянса.

Отвечая на вопрос о планах США вывести из Европы войска, Рютте отметил, что европейцы дали понять Вашингтону, что они «действуют»: «И США ясно дали понять, что останутся привержены Европе — как в ядерном, так и в обычном плане. Вывод войск из Европы не обсуждается».

Гарантии безопасности Украине стали одной из ключевых тем переговоров об урегулировании украинского конфликта. Об этом также говорили и на встрече между Киевом и Вашингтоном 15 декабря в Берлине. По данным The Wall Street Journal, США предложили Украине гарантии, аналогичные предусмотренным статьей 5 договора НАТО — нападение на одного члена альянса воспринимается как нападение на весь блок.

The New York Times сообщала, что гарантии включают в себя укрепление украинских вооруженных сил, размещение войск европейских стран в качестве сдерживающего фактора и усиление разведывательной активности со стороны США.

В начале декабря в немецкой правящей коалиции (ХДС/ХСС Мерца и Социал-демократическая партия Германии, СДПГ, куда входит бывший канцлер Олаф Шольц) допускали отправку немецких войск на Украину в рамках гарантий безопасности Киеву.

Россию не устроят никакие варианты с размещением западных войск на Украине, заявлял глава МИДа Сергей Лавров. Гарантии безопасности должны быть для всех сторон, подчеркивал он.