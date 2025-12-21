 Перейти к основному контенту
Дело Тимура Миндича⁠,
0

«Зеркало недели» сообщило, что Умеров просил защиты у США по делу Миндича

ZN: Умеров просил защиты у США по делу Миндича
Сюжет
Дело Тимура Миндича
Умеров на встрече убеждал главу ФБР не предоставлять НАБУ экспертную, следственную или другую профессиональную помощь по делу Миндича, пишет ZN. Он отрицал все обвинения в свой адрес по этому делу
Рустем Умеров
Рустем Умеров (Фото: Павел Бахмут / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Глава украинской переговорной делегации Рустем Умеров на встрече с главой ФБР Кашем Пателем убеждал его в том, что спецслужба не должна предоставлять украинским следователям свои оценки по делу Миндича, фигурантом которого он является. Об этом пишет «Зеркало недели» (ZN) со ссылкой на источники.

О том, что Умеров провел несколько секретных встреч с Пателем и его заместителем Дэном Бонгино, писала Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По данным издания, встречи встревожили западных чиновников, опрошенных WP. Они предположили, что Умеров и другие украинские переговорщики намеренно вышли на руководство ФБР, чтобы добиться амнистии по потенциальным обвинениям в коррупции. Другие источники выразили опасения, что этот канал связи может быть использован для оказания давления на администрацию президента Украины Владимира Зеленского, чтобы добиться от Киева принятия мирного плана США, предусматривающего серьезные уступки с украинской стороны.

По данным источников «Зеркала недели», встреча Умерова с Пателем не касалась переговоров о мирном плане. На ней речь шла о том, что ФБР желательно не должна предоставлять экспертную, следственную или другую профессиональную помощь Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) по делу Тимура Миндича.

«Когда о содержании этой встречи узнали в Белом доме, Пателю было нелегко. Интересно, досталось ли так же Умерову, когда об этой встрече узнали в Киеве?» — говорится в статье ZN.

В ноябре на Украине разразился скандал, связанный с коррупцией в энергетической сфере. Он привел к отставкам нескольких высокопоставленных чиновников, в том числе главы офиса президента Андрея Ермака, министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук. Имя Умерова также фигурирует в материалах, однако последствий для него в настоящее время не возникло.

В конце ноября Умерова допросили по этому делу в качестве свидетеля. Как заявили в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, секретарем которого он является, допрос «был конструктивным». Умеров ответил на все вопросы следствия.

НАБУ считает, что главный фигурант дела — бывший бизнес-партнер президента Тимур Миндич — «осуществлял влияние» на Умерова, когда тот руководил Минобороны (2023–2025), и мог получать при его содействии «как лично, так и подчиненными ему предприятиями значительные суммы денежных средств».

Умеров признавал, что встречался с Миндичем. Однако он говорил, что контракт на оборонные поставки, связанный с ним, был разорван. «Любая попытка связать мою работу в Минобороны с чьим-то «влиянием» безосновательна», — подчеркивал Умеров.

