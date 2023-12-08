Орбан заявил, что Россия принадлежит к «другой цивилизации»

О том, что Россия является уникальной цивилизацией, неоднократно говорил российский президент Владимир Путин. Орбан с этим тезисом согласился, отметив, что ожидать от России похожести на Европу «нереально»

Виктор Орбан (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Россия представляет собой «иной тип цивилизации», нежели европейский, но это не повод отказываться от сотрудничества с ней, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, санкции ЕС вредят самому союзу больше, чем России, в связи с чем необходимо найти «правильный баланс» в отношениях с Москвой. «Россия принадлежит к другой форме цивилизации <...> Ожидать, что Россия будет похожа на Европу, нереально. Это невозможно. Исторически, политически, географически, традиционно это другая страна. Важный вопрос заключается в том, являются ли наши разногласия причиной отказа от сотрудничества. Мой ответ — нет. Хотя бы потому, что большая часть мира отличается от Европы», — отметил венгерский премьер.

Вместе с тем он заявил, что поддерживает рациональные дискуссии о сотрудничестве ЕС с Россией, поскольку «она здесь и она сильная». «Некоторые лидеры ЕС говорят, что то, что сейчас делает Европейский союз, рационально и что из этого выйдет что-то позитивное. Другие, наоборот, полагают, что это приведет главным образом к военному, финансовому и политическому краху Украины. Это моя позиция. Нам следует иметь план Б и запустить новую стратегию», — призвал Орбан.

О том, что Россия является уникальной цивилизацией, неоднократно говорил президент Владимир Путин. «Россия формировалась как единая крупная мировая держава <…> как многонациональное и многоконфессиональное государство, и в этом ее особенность. Это действительно уникальная цивилизация и уникальная культура», — заявил он в ноябре прошлого года. В марте этого года Кремль опубликовал новую Концепцию внешней политики России, в которой страна впервые была названа «самобытной страной-цивилизацией», «оплотом Русского мира» и одним из суверенных центров мирового развития.

После начала военной операции на Украине Орбан неоднократно выступал с критикой антироссийских санкций и отказывался поставлять Украине оружие. Вместе с этим премьер призывал Евросоюз убедить Москву и Киев начать мирные переговоры. В ноябре политик заявил, что в 2022 году Украина не подписала мирное соглашение с Россией по указанию США, а позже в том же месяце сказал, что Украине очень далеко до вступления в ЕС.

Politico ранее сообщила, что из-за позиции венгерского премьера в ЕС назревает политический кризис. По данным издания, Брюссель рассматривает «ядерный вариант», при котором Венгрию могут лишить права голоса в ЕС.



Путин ранее говорил, что Москва никогда не была против членства Украины в ЕС, предъявляя претензии лишь к «военному освоению». Глава МИДа Сергей Лавров также отмечал, что развитие отношений ЕС с любыми странами не создает угрозы для России. С другой стороны, он заявлял о трансформации ЕС в «агрессивного воинствующего игрока, который заявляет о своих амбициях далеко за пределами европейского континента».