Астана передаст России задержанного по запросу США Кислицина

Кислицина задержали в Казахстане по запросу Вашингтона, который обвиняет его в причастности ко взлому соцсетей. Астана отказалась экстрадировать топ-менеджера F.A.C.C.T. в США и передаст России, где против него также заведено дело

Никита Кислицин (Фото: PLUSforums / YouTube)

Казахстан согласился передать России главу департамента компании — разработчика софта против киберпреступлений F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB) Никиту Кислицина, сообщает российская Генпрокуратура. В июне его задержали по запросу США.

В России Кислицина намерены привлечь к уголовной ответственности по статьям о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК) и вымогательстве (ч. 2 ст. 163 УК). По первой грозит до пяти лет лишения свободы, по второй — до семи.

По версии надзорного ведомства, в октябре 2022 года Кислицин с сообщниками «неправомерно получил доступ к данным сервера одной из коммерческих организаций», после чего потребовал сумму в криптовалюте, эквивалентную 550 тыс. руб., за ее нераспространение.

Кислицина объявили в розыск в России и заочно арестовали в конце июня, через несколько дней после его задержания в Казахстане по запросу Соединенных Штатов. Источник РБК на рынке информбезопасности предположил, что это попытка защитить топ-менеджера от экстрадиции по запросу Вашингтона.

Минфин США назвал Кислицина одним из подозреваемых по делу российского хакера Евгения Никулина, которого обвинили во взломах LinkedIn, Dropbox и Formspring (в 2020 году американский суд дал ему семь лет тюрьмы). По версии ведомства, в 2012 году Кислицин был причастен к похищению данных пользователей Formspring и попытке их продать. В F.A.C.C.T. называли обвинения в адрес Кислицина бездоказательными и отмечали, что претензии американских властей касаются периода, когда он не работал в компании, а был журналистом и независимым исследователем. В 2006–2012 годах Кислицин был главредом журнала «Хакер».

1 августа в российском генконсульстве сообщили, что казахстанские власти отказались выдать россиянина США. Как заявлял консул-советник генконсульства в Алма-Ате Артем Оганов, Кислицин заявил дипломату, что «однозначно намерен вернуться на родину» и других вариантов, в том числе обращения за убежищем в Казахстане, не рассматривает.