 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Астана передаст России задержанного по запросу США Кислицина

Казахстан экстрадирует в Россию топ-менеджера F.A.C.C.T. Никиту Кислицина
Кислицина задержали в Казахстане по запросу Вашингтона, который обвиняет его в причастности ко взлому соцсетей. Астана отказалась экстрадировать топ-менеджера F.A.C.C.T. в США и передаст России, где против него также заведено дело
Никита Кислицин
Никита Кислицин (Фото: PLUSforums / YouTube)

Казахстан согласился передать России главу департамента компании — разработчика софта против киберпреступлений F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB) Никиту Кислицина, сообщает российская Генпрокуратура. В июне его задержали по запросу США.

В России Кислицина намерены привлечь к уголовной ответственности по статьям о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК) и вымогательстве (ч. 2 ст. 163 УК). По первой грозит до пяти лет лишения свободы, по второй — до семи.

По версии надзорного ведомства, в октябре 2022 года Кислицин с сообщниками «неправомерно получил доступ к данным сервера одной из коммерческих организаций», после чего потребовал сумму в криптовалюте, эквивалентную 550 тыс. руб., за ее нераспространение.

В Казахстане по запросу США задержали топ-менеджера бывшей Group-IB
Технологии и медиа
Никита&nbsp;Кислицин

Кислицина объявили в розыск в России и заочно арестовали в конце июня, через несколько дней после его задержания в Казахстане по запросу Соединенных Штатов. Источник РБК на рынке информбезопасности предположил, что это попытка защитить топ-менеджера от экстрадиции по запросу Вашингтона.

Минфин США назвал Кислицина одним из подозреваемых по делу российского хакера Евгения Никулина, которого обвинили во взломах LinkedIn, Dropbox и Formspring (в 2020 году американский суд дал ему семь лет тюрьмы). По версии ведомства, в 2012 году Кислицин был причастен к похищению данных пользователей Formspring и попытке их продать. В F.A.C.C.T. называли обвинения в адрес Кислицина бездоказательными и отмечали, что претензии американских властей касаются периода, когда он не работал в компании, а был журналистом и независимым исследователем. В 2006–2012 годах Кислицин был главредом журнала «Хакер».

1 августа в российском генконсульстве сообщили, что казахстанские власти отказались выдать россиянина США. Как заявлял консул-советник генконсульства в Алма-Ате Артем Оганов, Кислицин заявил дипломату, что «однозначно намерен вернуться на родину» и других вариантов, в том числе обращения за убежищем в Казахстане, не рассматривает.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Кредит наличными от

Радуйте близких с кредитом наличными от ВТБ.

Узнать подробнее

Оформите онлайн или по телефону 1000 и получите решение за пару минут

Узнать подробнее

Платите комфортно с платежами от 1900р. Пусть все желания одобрятся.

Узнать подробнее

ВТБ. Всё получится

Узнать подробнее

.

Узнать подробнее

Рекламодатель: БАНК ВТБ (ПАО), ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ №1000, РЕКЛАМА, 0+

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Казахстан Group IB экстрадиция США Никита Кислицин
Материалы по теме
Турция экстрадирует в Россию вора в законе Витю Пана
Общество
Франция отказала Украине в экстрадиции беглого бизнесмена Жеваго
Политика
Посол России пригрозил уголовным делом и экстрадицией эсэсовца из Канады
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 99,05 (+0,47) Инвестиции, 20 дек, 16:28 Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 90,41 (+0,32) Инвестиции, 20 дек, 16:28
Окно в исламский банкинг: что изменит новый закон для российских компаний Pro, 12:40
Как «медицина будущего» приходит в московские поликлиники Город, 12:39
Philips начала отзыв аппаратов МРТ из-за риска их взрыва во время работы Технологии и медиа, 12:37
Курс евро впервые почти за два месяца поднялся выше ₽101 Инвестиции, 12:33
«Росводоканал» рассказал об отбитой хакерской атаке Политика, 12:32
Захарова назвала вбросами данные о шпионах у Фарерских островов Политика, 12:30
Европейский суд признал незаконным запрет клубам выступать в Суперлиге Спорт, 12:29
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Российская компания BitСluster запустит дата-центр для майнинга в Эфиопии Крипто, 12:27
«Наркотик старта» или способ бросить: как работают вейпы — New Scientist Pro, 12:18
Умер племянник Иосифа Сталина Общество, 12:07
Курс евро превысил ₽100 впервые с 7 декабря Инвестиции, 12:04
Евросоюз запретил российские алмазы. Что будет с акциями АЛРОСА Pro, 12:00
Астана передаст России задержанного по запросу США Кислицина Политика, 11:56
NYT узнал о требовании 16 штатов США не допустить Трампа к выборам Политика, 11:52