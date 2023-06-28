В Казахстане по запросу США задержали топ-менеджера бывшей Group-IB

Кислицин — глава департамента F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB). По данным компании, его задержали в Казахстане 22 июня. Тверской суд Москвы заочно арестовал его 28 июня. Экстрадиции Кислицина добиваются США

Никита Кислицын (Фото: AntiMalwarerus / YouTube)

В России объявили в розыск главу департамента компании-разработчика софта против киберпреступлений F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB) Никиту Кислицина, следует из базы данных МВД. В Тверском районном суде Москвы РБК сообщили, что он заочно арестован. Из картотеки Мосгорсуда следует, что он подозревается в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации (ч.3 ст. 272 УК РФ). В компании F.A.C.C.T рассказали РБК, что Кислицина 22 июня задержали в Казахстане.

F.A.C.C.T. — преемница Group IB, которая весной 2023 года продала свой российский бизнес местному менеджменту. Основатель компании — Илья Сачков. В сентябре 2021 года Сачкова арестовали. Его обвиняют в госизмене. Вместо Сачкова компанию возглавил сооснователь Дмитрий Волков. Материалы дела Сачкова засекречены.

Кислицин руководит департаментом разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам.

В компании со ссылкой на имеющуюся информацию утверждают, что претензии к нему касаются не работы в F.A.C.C.T, а связаны с событиями 10-летней давности, когда он работал журналистом и независимым исследователем. Кислицин 2006–2012 годах был главным редактором журнала «Хакер».

«Мы убеждены, что законных оснований для задержания на территории Казахстана нет. Компанией наняты адвокаты, которые оказывают Никите всю необходимую помощь с прошлой недели, а также нами направлено обращение в Генеральное Консульство РФ в Казахстане для содействия в защите нашего сотрудника», — говорится в сообщении компании.

В 2020 году Минюст США сообщил, что Кислицин является одним из подозреваемых по делу российского хакера Евгения Никулина. По версии ведомства, в 2012 году Кислицин был причастен к взлому соцсети Formspring, похищению данных пользователей и попытке их продать. Group-IB называли обвинения в адрес Кислицина бездоказательными.

В Казахстане Кислицин временно задержан и находится под стражей, пока изучаются основания для его ареста в рамках запроса США на экстрадицию, сообщили в F.A.C.C.T.

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