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Казахстан отказался выдать Кислицина США и передаст его России

Казахстан отказался выдать Никиту Кислицина США и передаст его России
Никита Кислицын
Никита Кислицын (Фото: AntiMalwarerus / YouTube)

Суд в Казахстане решил не выдавать США задержанного по запросу Вашингтона россиянина Никиту Кисицина, вместо этого его экстрадируют в Россию, сообщил «РИА Новости» консул-советник генконсульства России в Алма-Ате Артем Оганов. Никита Кислицин возглавляет департамент компании F.A.C.C.T. (ранее — Group-IB), которая разрабатывает софт против киберпреступлений. И июне Кислицина задержали в аэропорту Алма-Аты по запросу Интерпола, инициированному США.

«Судебным решением Кислицин был подвергнут экстрадиционному аресту сроком на 12 месяцев по запросу России, выдачи в США не будет», — сказал Оганов.

В F.A.C.C.T. Кислицин возглавляет департамент разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам.

В 2020 году Минюст США сообщил, что Кислицин является одним из подозреваемых по делу российского хакера Евгения Никулина (его обвинили во взломах LinkedIn, Dropbox и Formspring). По версии ведомства, в 2012 году Кислицин был причастен к взлому соцсети Formspring, похищению данных пользователей и попытке их продать. В компании, где он работает, со ссылкой на имеющуюся информацию утверждают, что претензии к нему касаются не работы в F.A.C.C.T., а связаны с событиями десятилетней давности, когда он работал журналистом и независимым исследователем. В 2006–2012 годах Кислицин был главным редактором журнала «Хакер». Обвинения в его адрес в компании называли бездоказательными.

В конце июня в России его также объявили в розыск по подозрению в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК). По словам одного из источников РБК на рынке информационной безопасности, заочный арест Никиты Кислицина московским судом может быть попыткой защитить его от экстрадиции по запросу США.

F.A.C.C.T. — преемница Group-IB, которая весной 2023 года продала свой российский бизнес местному менеджменту. Основатель компании — Илья Сачков. После сделки он остался основным акционером F.A.C.C.T. В сентябре 2021 года Сачкова арестовали. Его обвиняют в госизмене. Вместо Сачкова Group-IB возглавил сооснователь Дмитрий Волков. Материалы дела Сачкова засекречены. Волков рассказывал РБК, что обвинение не касается компании, предъявлено только Сачкову как физическому лицу, а не гендиректору. Сачков свою вину не признает. В июле суд назначил ему 14 лишения свободы.

В компании также заявили, что не видят связи в задержании Никиты Кислицина с делом Сачкова. «Подобные предположения — не более чем домыслы. Дело Ильи Сачкова остается засекреченным, мы не обладаем подробной информацией о том, в чем его конкретно обвиняют», — сообщал представитель F.A.C.C.T. Он также подчеркнул, что в компанию не поступало никаких запросов или обращений, связанных с Кислициным.

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