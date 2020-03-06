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Власти США обвинили топ-менеджера Group-IB в киберпреступлениях

Главу департамента сетевой безопасности российской компании Никиту Кислицина подозревают в соучастии при продаже данных пользователей социальной сети Formspring
Никита Кислицин (Фото: GroteckBiz / Youtube)

Минюст США опубликовал подробности по делу российского хакера Евгения Никулина 2014 года, по которому одним из подозреваемых проходит нынешний глава департамента сетевой безопасности российской компании Group-IB Никита Кислицин. Об этом сообщило издание Cyberscoop.

По данным Минюста, в июне 2012 года Кислицин вступил в сговор со взломщиком Formspring, похитившим данные пользователей соцсети. Скрываясь по псевдонимами Dor Fyo и Udalite, Кислицин затем попытался продать эту информацию другому сообщнику за €5,5 тыс.

Как указывает Cyberscoop, имя владельца Twitter-аккаунта @Udalite — «Никита К.», а картинка профиля «поразительно похожа» на фотографию Кислицина на сайте Group-IB. Помимо этого, на указанный Twitter-аккаунт стоит гиперссылка с имени Кислицина в программе мероприятия DEF CON в Москве в 2015 году, пишет издание.

В Group-IB, в свою очередь, обвинения сочли бездоказательными и заявили, что ни компания, ни Кислицин не получали официальной повестки на предстоящее судебное заседание, которое запланировано на 9 марта. Там отметили, что «исследовательская деятельность, направленная на анализ компьютерной преступности, не является преступлением».

Помимо этого, несмотря на то, что события, указываемые в разбирательстве, произошли около восьми лет назад, когда Кислицин был еще независимым экспертом и не имел отношения к Group-IB, компания приняла решение поддерживать его, добавили в ней. При этом в Group-IB указали, что при переходе на работу в нее Кислицин не скрывал, что ранее работал независимым аналитиком и главредом журнала «Хакер» (он возглавлял издание в 2006–2012 годы).

По данным компании, в 2013 году ее представители, в том числе и Кислицин, по своей инициативе встретились с сотрудниками Минюста, чтобы сообщить им об исследовательской работе, которую Кислицин проводил в 2012 году. При этом после встречи никаких дополнительных вопросов к компании или к аналитику не было, добавили в Group-IB.

Российского хакера Никулина, по делу которого проходит Кислицин, задержали в Чехии в 2016 году. Власти США обвинили его во взломе компьютеров компаний LinkedIn, Dropbox и Formspring и краже персональных данных при отягчающих обстоятельствах и сговоре. В марте 2018 года Чехия выдала россиянина США, хотя на его экстрадицию также претендовала Россия. В МИДе, в свою очередь, решением Чехии возмутились. Сам Никулин свою вину не признал.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Group-IB, киберпреступления, обвинение, Евгений Никулин
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