Посольство США сообщило о звонке Уилану после драки в колонии

Во время конфликта «на бытовой почве» заключенный колонии, где находится Уилан, ударил американца рукой по лицу, сообщили во ФСИН. Сотрудники посольства США позвонили Уилану, чтобы убедиться, что тот получает медицинскую помощь

Пол Уилан (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Посольство США в Москве связывалось по телефону с американцем Полом Уиланом после драки в колонии в Мордовии, где он отбывает срок по делу о шпионаже, сообщили РБК в американском диппредставительстве.

«Мы обеспокоены сообщениями о том, что 28 ноября Пол Уилан подвергся нападению со стороны другого заключенного в ИК-17. Посольство США в Москве связалось с Полом по телефону, и, как мы понимаем, после этого инцидента он получает медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

Посольство призвало Россию «обеспечить безопасность Уилану и всем задержанным гражданам США», а также обеспечить им «справедливое обращение и надлежащую медицинскую помощь».

Драка с участием Уилана произошла 29 ноября. Как сообщили в управлении ФСИН по Мордовии, «во время ссоры на бытовой почве» между американцем и другим осужденным произошла «конфликтная ситуация», в результате которой Уилана ударили рукой по лицу. По словам источника «Интерфакса», американца ударил «осужденный из Турции на почве политических разногласий».

Сотрудники колонии прекратили драку и отправили ее участников в медицинскую часть. «При осмотре Уилана фельдшером учреждения была выявлена ссадина в подглазничной области», — рассказали в УФСИН.

Адвокат Уилана Владимир Жеребенков заявил РБК об отсутствии достоверной информации о том, избили ли его подзащитного. «В зоне может все быть. У нас нет достоверной информации, что именно напали. <…> Какое-то недоразумение могло быть», — добавил он.

Пола Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. Ему предъявили обвинение по ст. 276 УК («Шпионаж»). По версии следствия, Уилан работал на американские спецслужбы, собирал в России секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. Летом 2020 года его приговорили к 16 годам строгого режима.

Президент США Джо Байден обещал добиваться освобождения Уилана. В конце октября представитель Госдепартамента заявил CNN, что Вашингтон сделал «серьезное предложение» России по обмену Уилана.