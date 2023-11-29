Посольство США сообщило о звонке Уилану после драки в колонии
Посольство США в Москве связывалось по телефону с американцем Полом Уиланом после драки в колонии в Мордовии, где он отбывает срок по делу о шпионаже, сообщили РБК в американском диппредставительстве.
«Мы обеспокоены сообщениями о том, что 28 ноября Пол Уилан подвергся нападению со стороны другого заключенного в ИК-17. Посольство США в Москве связалось с Полом по телефону, и, как мы понимаем, после этого инцидента он получает медицинскую помощь», — говорится в сообщении.
Посольство призвало Россию «обеспечить безопасность Уилану и всем задержанным гражданам США», а также обеспечить им «справедливое обращение и надлежащую медицинскую помощь».
Драка с участием Уилана произошла 29 ноября. Как сообщили в управлении ФСИН по Мордовии, «во время ссоры на бытовой почве» между американцем и другим осужденным произошла «конфликтная ситуация», в результате которой Уилана ударили рукой по лицу. По словам источника «Интерфакса», американца ударил «осужденный из Турции на почве политических разногласий».
Сотрудники колонии прекратили драку и отправили ее участников в медицинскую часть. «При осмотре Уилана фельдшером учреждения была выявлена ссадина в подглазничной области», — рассказали в УФСИН.
Адвокат Уилана Владимир Жеребенков заявил РБК об отсутствии достоверной информации о том, избили ли его подзащитного. «В зоне может все быть. У нас нет достоверной информации, что именно напали. <…> Какое-то недоразумение могло быть», — добавил он.
Пола Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. Ему предъявили обвинение по ст. 276 УК («Шпионаж»). По версии следствия, Уилан работал на американские спецслужбы, собирал в России секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. Летом 2020 года его приговорили к 16 годам строгого режима.
Президент США Джо Байден обещал добиваться освобождения Уилана. В конце октября представитель Госдепартамента заявил CNN, что Вашингтон сделал «серьезное предложение» России по обмену Уилана.