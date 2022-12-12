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Комитет Думы одобрил проект о пожизненном сроке за содействие диверсиям

Комитет Думы по госстроительству одобрил проект о пожизненном сроке за содействие диверсии
Вид на здание Государственной Думы РФ
Вид на здание Государственной Думы РФ (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал к первому чтению законопроект, предусматривающий введение наказания вплоть до пожизненного заключения за содействие диверсионной деятельности, передает ТАСС.

Авторы документа — председатель Госдумы Вячеслав Володин, лидеры всех думских фракций и другие депутаты. Законопроект предполагает, в частности, дополнение УК новыми статьями.

  • По новой ст. 281.1 («Содействие диверсионной деятельности») УК, за «склонение, вербовку или вовлечение лица» в совершение диверсии, вооружение или подготовку других людей в этих целях, а также финансирование диверсии предлагается наказывать лишением свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом (300 тыс. — 700 тыс. руб. или в размере зарплаты за два-четыре года) или без него либо пожизненным лишением свободы. Если такие действия совершаются с использованием служебного положения, наказание ужесточается: от десяти до 20 лет со штрафом от 500 тыс. до 1 млн руб. или без либо пожизненное лишение свободы.
  • За пособничество в совершении диверсий предлагается наказывать лишением свободы на 10–20 лет.
  • За организацию диверсий, руководство ими и организацию их финансирования тоже предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
  • Еще в одной новой статье — 281.2 — речь идет о «прохождении обучения в целях осуществления диверсионной деятельности». «Наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы», — говорится в проекте.
  • Ст. 281.3 подразумевает наказание за создание диверсионного сообщества сроком 15–20 лет со штрафом до 1 млн руб. или без и с ограничением свободы на один-два года, либо пожизненное лишение свободы. Участие в диверсионном сообществе наказывается лишением свободы на пять-десять лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб.

Кроме того, депутаты предложили внести пункт «совершение преступления в целях пропаганды, оправдания и поддержки диверсии» в список отягчающих обстоятельств.

Сейчас в УК есть ст. 281 («Диверсия»), согласно которой диверсией считается совершение взрыва, поджога или других действий, направленных на разрушение предприятий, объектов транспортной инфраструктуры и жизнеобеспечения населения, а также средств связи в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности России. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

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Теги
Госдума Уголовный кодекс пожизненный срок диверсия
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