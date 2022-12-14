Депутаты поддержали пожизненный срок за организацию диверсий

Госдума одобрила в первом чтение пожизненный срок за организацию и финансирование диверсий

Фото: Алексей Белкин / ТАСС

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за диверсии. Документом, в частности, предусмотрено наказание вплоть до пожизненного срока за организацию и финансирование диверсий, а также вовлечение в такую деятельность других лиц.

«Наказание для диверсантов будет максимально жестким», – заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, который вместе с лидерами думских фракций и другими депутатами выступил в качестве автора законопроекта.

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