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Депутаты поддержали пожизненный срок за организацию диверсий
Госдума одобрила в первом чтение пожизненный срок за организацию и финансирование диверсий
Госдума одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за диверсии. Документом, в частности, предусмотрено наказание вплоть до пожизненного срока за организацию и финансирование диверсий, а также вовлечение в такую деятельность других лиц.
«Наказание для диверсантов будет максимально жестким», – заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, который вместе с лидерами думских фракций и другими депутатами выступил в качестве автора законопроекта.
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