Spiegel узнал, что Мерц не обсудил мирный план с США из-за болезни Трампа

Берлин узнал о плане мира на Украине не от Вашингтона, а из американской прессы, сообщает издание. Мерц безуспешно пытался связаться с Трампом, но тот заболел гриппом и разговор не состоялся, утверждает Spiegel

Канцлер Германии Фридрих Мерц безуспешно пытался связаться с президентом США Дональдом Трампом по поводу подготовленного американцами мирного плана по Украине, пишет Spiegel.

По данным издания, никто из команды Мерца не смог подтвердить, будет ли какой-либо прямой контакт с Трампом по этому поводу: Вашингтон дал понять Берлину, что президент США, по всей видимости, болен гриппом и плохо себя чувствует.

Как отмечает издание, в Германии, как и в Брюсселе, узнали о мирном плане не из Вашингтона, а из американских СМИ, документ был воспринят как «откровенная провокация». «Европа должна не вести переговоры, а просто следовать им», — цитирует издание представителя правительства республики.

21 ноября президент Украины Владимир Зеленский созвонился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Мерцем для обсуждения деталей документа. Накануне, 20 ноября, мирный план был темой его встречи с министром армии США Дэниелом Дрисколлом. По данным Axios, украинский лидер обещал в «сжатые сроки» подписать его. При этом Bloomberg утверждает, что во время разговора европейских лидеров и Зеленского на следующий день они договорились отклонить ключевые элементы документа.

Сам план, выдержки из которого публиковали Bloomberg, СNN

Financial Times и другие западные СМИ, предусматривает уступки со стороны Украины. Россия получила план, но предметно он пока не обсуждался, поскольку США не получили согласия на него от Киева, заявил вечером 21 ноября российский президент Владимир Путин.