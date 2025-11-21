Трамп заявил, что Путин не стремится к «новой войне»

Президент США убежден, что у Литвы, Латвии и Эстонии «нет причин для беспокойства», поскольку конфликт на Украине «будет решен». Путин заявлял, что Россия «сама никогда не инициировала военное противостояние»

Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп в эфире радио Fox News заявил, что его российский коллега Владимир Путин не стремится к «новой войне». Его слова приводит ABC News.

«Они будут остановлены. Он [Путин] не ищет новой войны», — сказал Трамп, отвечая на опасения европейских лидеров по поводу того, что в будущем Россия может представлять угрозу для Прибалтики и других частей Европы.

Американский лидер убежден, что у Литвы, Латвии и Эстонии «нет причин для беспокойства», поскольку «украинский конфликт будет решен» (цитата по «Страна.ua»).

Путин в октябре заявил, что Россия «сама никогда не инициировала военное противостояние», поскольку «оно бессмысленно», но отвечает быстро, когда «появляется угроза безопасности, миру, спокойствию наших граждан, нашему суверенитету и самой государственности». Москва всегда осознавала опасность конфликта с Европой, «поэтому все меры для обеспечения своих интересов и безопасности принимали заблаговременно», говорили также в Кремле.

Россия открыта к диалогу «ради успешных мирных переговоров, а не ради процесса», заявил 21 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на фоне сообщений о мирном плане Трампа. По его словам, «эффективная работа» российских военных должна убедить Киев, что «лучше договариваться и делать это сейчас, чем потом».