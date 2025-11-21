Политика,
Зеленский обсудил мирный план с Вэнсом
Владимир Зеленский
Полчаса назад завершился телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Вэнса. Об этом пишет «Суспiльне» со ссылкой на источник в офисе украинского лидера. Информацию подтверждает журналист Axios Барак Равид, ссылаясь на источник.
Материал дополняется
