НАБУ вызвало на допрос уволенного Радой министра Галущенко

Ранее Рада проголосовала за отставку Галущенко с поста главы минюста на фоне скандала в энергетике, связанного с Тимуром Миндичем. В 2020–2021 годах Галущенко был вице-президентом «Энергоатома», затем руководил Минэнерго
Герман Галущенко
Герман Галущенко (Фото: Danil / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Германа Галущенко после отставки с поста главы Минюста Украины вызвали на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

По данным агентства, его уже допрашивают. Другие подробности не приводятся.

На прошлой неделе НАБУ сообщило, что разоблачило коррупционную схему в компании «Энергоатом» — это оператор всех украинских атомных электростанций. Организатором схемы следствие считает давнего соратника президента, бизнесмена Тимура Миндича. По данным следствия, Миндич и его соратники отмыли около $100 млн откатов, которые требовали у контрагентов под угрозой блокировки платежей и потери статуса поставщика.

Через два дня премьер Юлия Свириденко сообщила, что Галущенко отстранен от должности на фоне коррупционного скандала. У него прошли обыски, сам Галущенко заявил, что не держится за место в кабмине.

Фигурант дела НАБУ о коррупции жаловался, что было сложно нести $1,6 млн
Политика
Фото:Владислав Шатило / РБК

В 2020–2021 годах Галущенко был вице-президентом «Энергоатома», затем занимал пост министра энергетики Украины — по июль 2025-го. После смены правительства минувшим летом он занял кресло министра юстиции.

Верховная рада проголосовала за отставку Галущенко и министра энергетики Светлану Гринчук, их подозревают в причастности к делу в «Энергоатоме». Зеленский завил, что «не имел представления о происходящем в его окружении».

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
