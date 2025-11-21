НАБУ вызвало на допрос уволенного Радой министра Галущенко
Германа Галущенко после отставки с поста главы Минюста Украины вызвали на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.
По данным агентства, его уже допрашивают. Другие подробности не приводятся.
На прошлой неделе НАБУ сообщило, что разоблачило коррупционную схему в компании «Энергоатом» — это оператор всех украинских атомных электростанций. Организатором схемы следствие считает давнего соратника президента, бизнесмена Тимура Миндича. По данным следствия, Миндич и его соратники отмыли около $100 млн откатов, которые требовали у контрагентов под угрозой блокировки платежей и потери статуса поставщика.
Через два дня премьер Юлия Свириденко сообщила, что Галущенко отстранен от должности на фоне коррупционного скандала. У него прошли обыски, сам Галущенко заявил, что не держится за место в кабмине.
В 2020–2021 годах Галущенко был вице-президентом «Энергоатома», затем занимал пост министра энергетики Украины — по июль 2025-го. После смены правительства минувшим летом он занял кресло министра юстиции.
Верховная рада проголосовала за отставку Галущенко и министра энергетики Светлану Гринчук, их подозревают в причастности к делу в «Энергоатоме». Зеленский завил, что «не имел представления о происходящем в его окружении».
