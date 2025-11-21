Bloomberg раскрыл, как эсминец США помешал «российскому» танкеру

Один из четырех танкеров, доставляющих нафту в Венесуэлу, трижды не смог попасть в республику из-за американского эсминца и теперь ведет себя необычно, пишет Bloomberg. Судно Seahorse упоминалось в антироссийских санкциях

Эсминец USS Stockdale (Фото: Logan Goins / U.S. Navy / Getty Images)

Нефтяной танкер Seahorse, идущий под флагом Камеруна, направлялся в Венесуэлу для доставки груза, но сменил курс на Кубу после того, как его маршрут пересек американский эсминец Stockdale, пишет Bloomberg, изучив движение судов. Агентство называет танкер «российским».

Военный корабль после этого прошел вблизи территориальных вод Венесуэлы в сторону Пуэрто-Рико. Seahorse затем дважды пытался приблизиться к Венесуэле, но оба раза возвращался и до сих пор стоит на холостом ходу в Карибском море.

Эсминец Stockdale прибыл вместе с другими американскими кораблями в последние месяцы. Цели эсминца остаются неясными, в Южном командовании Вооруженных сил США отказались комментировать передвижения корабля.

Танкер Seahorse находится под британскими и европейскими санкциями, пишет Bloomberg. Сейчас судно с таким же названием стоит неподалеку от северного побережья Венесуэлы, следует из данных Marine Traffic. Его уникальный идентификатор — 9266750. Танкер с этим же кодом, но под другим названием, упомянут в санкциях Британии против России. Лондон пришел к выводу, что этот танкер «участвует в перевозке нефти или нефтепродуктов российского происхождения из России в третью страну», а также «участвует, участвовал или, вероятно, будет участвовать в деятельности, целью или следствием которой являются дестабилизация ситуации на Украине, подрыв или угроза территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины либо получение выгоды от правительства России или его поддержка». Москва считает санкции незаконными.

Как пишет Bloomberg, это Seahorse — одно из четырех российских судов, доставляющих нафту в Венесуэлу. Агентство описывает его последние перемещения так: в конце октября он выгрузил топливо в Венесуэле, проследовал на Кубу и снова шел в Венесуэлу, пока на его пути не возник американский эсминец. Его последующие перемещения Bloomberg называет необычными, ведь обычно российские танкеры не меняли курс и не простаивали на, как правило, стабильно работающем торговом пути Куба — Венесуэла.

В начале августа 2025 года Трамп разрешил американским военным применять силу против латиноамериканских наркокартелей, прежде всего венесуэльских. К концу лета у берегов Боливарианской Республики появилась флотилия ВМС США, в которую вошли группировки десантных кораблей и трех эсминцев.

Удары наносятся по судам в Карибском море, которые Пентагон считает причастными к перевозке наркотиков. В частности, один из ударов был нанесен 2 ноября, на борту находились три человека, все погибли.

МИД России осудил «применение [США] избыточной военной силы». По мнению ведомства, Пентагон бьет по судам в нарушение Конституции США и норм международного права. Российские власти называют западные санкции неэффективными, нелегитимными, и подчеркивают, что энергетика страны чувствует себя уверенно.

В мае 2025 года Россия и Венесуэла подписали договор о стратегическом партнерстве. В нем говорится, что стороны сотрудничают в энергетической сфере по таким направлениям, как разведка и разработка новых месторождений нефти и природного газа, повышение отдачи месторождений, снижение их нагрузки на окружающую среду, а также «расширение нефтеторговых операций на взаимовыгодной основе».