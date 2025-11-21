 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Bloomberg раскрыл, как эсминец США помешал «российскому» танкеру

Bloomberg: «российский танкер» шел в Венесуэлу и развернулся из-за эсминца США
Один из четырех танкеров, доставляющих нафту в Венесуэлу, трижды не смог попасть в республику из-за американского эсминца и теперь ведет себя необычно, пишет Bloomberg. Судно Seahorse упоминалось в антироссийских санкциях
Эсминец USS&nbsp;Stockdale
Эсминец USS Stockdale (Фото: Logan Goins / U.S. Navy / Getty Images)

Нефтяной танкер Seahorse, идущий под флагом Камеруна, направлялся в Венесуэлу для доставки груза, но сменил курс на Кубу после того, как его маршрут пересек американский эсминец Stockdale, пишет Bloomberg, изучив движение судов. Агентство называет танкер «российским».

Военный корабль после этого прошел вблизи территориальных вод Венесуэлы в сторону Пуэрто-Рико. Seahorse затем дважды пытался приблизиться к Венесуэле, но оба раза возвращался и до сих пор стоит на холостом ходу в Карибском море.

Эсминец Stockdale прибыл вместе с другими американскими кораблями в последние месяцы. Цели эсминца остаются неясными, в Южном командовании Вооруженных сил США отказались комментировать передвижения корабля.

Танкер Seahorse находится под британскими и европейскими санкциями, пишет Bloomberg. Сейчас судно с таким же названием стоит неподалеку от северного побережья Венесуэлы, следует из данных Marine Traffic. Его уникальный идентификатор — 9266750.

Танкер с этим же кодом, но под другим названием, упомянут в санкциях Британии против России. Лондон пришел к выводу, что этот танкер «участвует в перевозке нефти или нефтепродуктов российского происхождения из России в третью страну», а также «участвует, участвовал или, вероятно, будет участвовать в деятельности, целью или следствием которой являются дестабилизация ситуации на Украине, подрыв или угроза территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины либо получение выгоды от правительства России или его поддержка». Москва считает санкции незаконными.

Как пишет Bloomberg, это Seahorse — одно из четырех российских судов, доставляющих нафту в Венесуэлу. Агентство описывает его последние перемещения так: в конце октября он выгрузил топливо в Венесуэле, проследовал на Кубу и снова шел в Венесуэлу, пока на его пути не возник американский эсминец. Его последующие перемещения Bloomberg называет необычными, ведь обычно российские танкеры не меняли курс и не простаивали на, как правило, стабильно работающем торговом пути Куба — Венесуэла.

NYT узнала, что Мадуро предложил США свою отставку
Политика
Николас Мадуро

В начале августа 2025 года Трамп разрешил американским военным применять силу против латиноамериканских наркокартелей, прежде всего венесуэльских. К концу лета у берегов Боливарианской Республики появилась флотилия ВМС США, в которую вошли группировки десантных кораблей и трех эсминцев.

Удары наносятся по судам в Карибском море, которые Пентагон считает причастными к перевозке наркотиков. В частности, один из ударов был нанесен 2 ноября, на борту находились три человека, все погибли.

МИД России осудил «применение [США] избыточной военной силы». По мнению ведомства, Пентагон бьет по судам в нарушение Конституции США и норм международного права. Российские власти называют западные санкции неэффективными, нелегитимными, и подчеркивают, что энергетика страны чувствует себя уверенно.

В мае 2025 года Россия и Венесуэла подписали договор о стратегическом партнерстве. В нем говорится, что стороны сотрудничают в энергетической сфере по таким направлениям, как разведка и разработка новых месторождений нефти и природного газа, повышение отдачи месторождений, снижение их нагрузки на окружающую среду, а также «расширение нефтеторговых операций на взаимовыгодной основе».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Венесуэла нефтетанкер США
Материалы по теме
США ввели санкции против компаний, содействующих продаже иранской нефти
Политика
Новак назвал возможный срок снижения дисконтов на нефть из России
Экономика
Цена российской нефти Urals опустилась ниже $40
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 92,6 (-1,18) Инвестиции, 15:14 Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 80,73 (-0,21) Инвестиции, 15:14
Что добывают и производят в городах и провинциях Китая. Карта РБК и ВТБ, 15:15
Экс-чемпион Bellator Немков рассказал о неудачных переговорах с UFC Спорт, 15:15
Дедлайн для ЛУКОЙЛа: хронология санкций против нефтяной компании Бизнес, 15:10
Экономика впечатлений: цены комфортнее, отдых интереснее РБК и Ozon Travel, 15:05
Россияне при падении ставок переложат деньги в жилье. Чем это грозит Недвижимость, 14:56
Движение вверх: что авиации дает прогноз погоды Национальные проекты, 14:55
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Послу Азербайджана заявили о необходимости освободить 11 граждан России Политика, 14:54
FT узнал, что ЕС оценил мирный план Трампа как возврат к «исходной точке» Политика, 14:51
Российский защитник вслед за Юраном покинул турецкий клуб Спорт, 14:50
Ресторатор сообщил об идее особой лицензии для кафе с российским вином Вино, 14:48
Пилот разбившегося на авиашоу в Дубае истребителя скончался Общество, 14:48
Как достигать даже запредельных целей — инструкция Образование, 14:45
Зеленский созвонился с европейскими лидерами для обсуждения мирного плана Политика, 14:44