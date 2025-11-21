Глава МИД ФРГ заявил, что обсудил с Уиткоффом конкретные идеи по Украине

Вадефуль: обсудил с Уиткоффом и Фиданом «конкретные идеи» по Украине

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль во время телефонных переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом обсудил с ними «конкретные идеи» по Украине. Об этом говорится в заявлении Вадефуля, передает газета «Killeen Daily Herald».

«Переговоры также затронули конкретные идеи, которые в настоящее время обсуждаются», — сказал он.

Вадефуль также отметил, что оба политика подчеркнули важность тесной координации с Германией и ее европейскими партнерами.

Ранее народный депутат Украины Алексей Гончаренко обнародовал мирный план, предложенный американской стороной. В документе содержится 28 пунктов, включая отказ Украины от вступления в НАТО, проведение выборов через 100 дней после подписания и признание де-факто Крыма, Луганска и Донецка частью России.

Гончаренко разместил план после того, как прошла встреча украинского президента Владимира Зеленского с представителями США. По итогам переговоров Зеленский написал в своем телеграм-канале о серьезном разговоре о плане прекращения конфликта. После встречи он сказал, что Украина не будет делать громких заявлений.

Ранее Axios сообщил о разработке нового мирного плана по Украине, включающего 28 пунктов. NBC утверждает, что план получил одобрение от американского президента Дональда Трампа. Белый дом подтвердил, что США вели переговоры с Россией и Украиной, и что условия урегулирования конфликта должны быть приемлемы для обеих сторон. Офис украинского лидера сообщил, что Зеленский получил план и намерен обсудить его с Трампом в ближайшее время.

Как писала газета The Financial Times со ссылкой на украинских официальных лиц, США надеются, что Зеленский подпишет мирный договор до 27 ноября. По данным FT, американцы планируют представить договор в Москве в конце этого месяца и завершить процесс к началу декабря

Кремль заявил об отсутствии новых обсуждений после встречи на Аляске в августе. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что «мы не можем добавить ничего нового к тому, что уже обсуждалось в Анкоридже».