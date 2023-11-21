Получит ли Украина больше оружия после визитов в Киев Остина и Писториуса Визиты глав Пентагона и бундесвера прошли на фоне проблем с поставками снарядов

В течение двух дней Киев посетили министры обороны США и Германии и объявили о новых пакетах помощи. Американский объем поддержки оказался в десять раз меньше, чем немецкий. Россия военную помощь Киеву осуждает

Борис Писториус и Рустем Умеров (слева направо) (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Что Украине пообещал министр обороны Германии

21 ноября Киев с неанонсированным визитом посетил министр обороны Германии Борис Писториус. С момента вступления в должность в январе 2023 года это его вторая поездка в страну — впервые он посетил ее в феврале. Как сообщило немецкое военное ведомство в соцсети X (бывшая Twitter), цель визита — «лично оценить текущую ситуацию и эффективность немецкой поддержки». Писториус возложил цветы к мемориалу героям Майдана, десятилетие которого сейчас отмечается в республике, его сопровождал украинский министр обороны Рустем Умеров; позже Писториус встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

21 ноября Киев также посетили президент Молдавии Майя Санду и председатель Евросовета Шарль Мишель, который приехал, чтобы обсудить с украинским лидером дальнейшие шаги по вступлению страны в Евросоюз.

Осмотрев учебный полигон под Киевом и пообщавшись с солдатами, Писториус заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину, и анонсировал новый пакет помощи на сумму более чем в €1,3 млрд. В него, в частности, войдут четыре зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Iris T-SLM, 20 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, противотанковые мины. Однако, как отмечает Bild, первая из четырех ЗРК поступит на Украину не ранее конца 2024 года, а остальные — не ранее 2025-го.

Отвечая на вопрос журналистов о том, предоставит ли Берлин Киеву дальнобойные ракеты TAURUS, министр заявил, что новой информации об этом нет. Дальнобойные ракеты Украина запрашивала у западных стран с лета прошлого года. В итоге в 2023 году такие вооружения — ATACMS, Storm Shadow и SCALP — ей передали США, Великобритания и Франция. Германия от поставок TAURUS, чья дальность превышает 500 км, воздерживается.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно подчеркивал, что всю передачу оружия он согласовывает с партнерами, в том числе с США. Приоритет Берлина — обеспечивать Украину средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами. Федеральное правительство утверждало, что даже если Вашингтон решил передать Киеву ATACMS, это еще не значит, что такое же решение насчет TAURUS примет Германия.

И хотя глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в сентябре сказал своей германской коллеге Анналене Бербок, что Берлин «все равно поставит» Киеву эти ракеты — «это лишь вопрос времени», она давать обещаний на этот счет не стала. «В случае с крылатыми ракетами TAURUS большой дальности для нас также очень важно, чтобы мы прояснили все детали, прежде чем давать какие-либо окончательные обещания», — сказала она на совместной с Кулебой пресс-конференции во время визита в Киев.

По подсчетам Кильского института мировой экономики (Германия), по объемам предоставленной Украине помощи ФРГ занимает второе место в мире после США. С 24 января 2022 года по 7 сентября 2023-го Берлин выделил Киеву около €20,8 млрд (0,5% ВВП, $22,7 млрд), из которых €17 млрд ($18,5 млрд) — это военная поддержка, €2,4 млрд ($2,6 млрд) — гуманитарная, €1,3 млрд ($1,4 млрд) — финансовая. В 2023 году правительство Германии вложило в «инициативу по наращиванию потенциала безопасности» €5,4 млрд ($5,8 млрд); оно также выделило на эти цели €10,5 млрд ($11,4 млрд) в период с 2024 по 2027 год. Эти средства будут направлены в первую очередь на военную помощь Украине, а также на пополнение национальных арсеналов, из которых идут поставки Киеву, и на взносы Германии в Европейский фонд мира (European Peace Facility — EPF), который возмещает странам ЕС расходы, связанные с поддержкой Украины.

О чем в Киеве говорил глава Пентагона

Днем ранее также с неанонсированным визитом в Киеве побывал глава Пентагона Ллойд Остин. В своем видеообращении он заявил, что приехал на Украину «с важным посланием — США поддерживают Украину и еще долго будут с ней». Как пишет The Washington Post, поездки Остина и Писториуса — это, «похоже, часть международных политических усилий, которые направлены на то, чтобы сохранить войну [на Украине] в общественной повестке дня в то время, когда внимания требуют другие вопросы — в частности, конфликт между Израилем и ХАМАС».

За день до визита Остина высокопоставленный украинский источник сообщил телеканалу ABC News, что, несмотря на заверения Вашингтона, что конфликт на Ближнем Востоке никак не скажется на передаче Киеву вооружений, это все же произошло — с 7 октября, когда началась война Израиля и ХАМАС, США сократили поставки Украине боеприпасов калибра 155 мм более чем на 30%. Этот вид вооружений, по словам собеседника телеканала, составляет 60–70% от общих поставок снарядов на Украину.

Президент США Джо Байден в октябре запрашивал у конгресса дополнительные ассигнования в размере $106,7 млрд, из которых $61,4 млрд предназначалось Украине. Однако законодатели этот запрос отклонили и 16 ноября приняли временный бюджет, который не содержал пакета помощи Киеву. К тому моменту, по заявлениям Белого дома, были потрачены 96% средств, прежде выделенных на помощь Украине; у Пентагона, в частности, на ее военную поддержку остался $1 млрд, и эти деньги ведомство дозирует, посылая помощь частями.

В Киеве Ллойд Остин анонсировал новый пакет помощи в размере $100 млн — в него, в частности, войдут снаряды для зенитно-ракетных комплексов Stinger, реактивная система залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм и более 3 млн патронов для стрелкового оружия. В сообщении Пентагона подчеркивается, что США будут и дальше работать с коалицией из 50 союзников, которая предоставляет Украине помощь.

«Помощь в обеспечении безопасности Украины — это разумная инвестиция в нашу национальную безопасность. Это помогает предотвратить более крупный конфликт в регионе и сдержать потенциальную агрессию в других местах, одновременно укрепляя нашу оборонно-промышленную базу и создавая высококвалифицированные рабочие места для американского народа в десятках штатов по всей стране», — заявили в Пентагоне. А потому, отметили там, крайне важно, чтобы конгресс одобрил запрос президента на дополнительное финансирование этого направления. Он теперь оформлен отдельным законопроектом — законодатели должны рассмотреть его после Дня благодарения, который в этом году отмечают 23 ноября.

Размер этого пакета гораздо меньше, чем те, что анонсировались ранее, и это отражает ситуацию с американской поддержкой Украины, отмечает The Washington Post. Издание также обращает внимание на слова Остина о том, что у Киева есть все необходимое для продолжения боевых действий зимой, и отмечает: хотя глава Пентагона и заверяет Украину в долгосрочной поддержке, в его публичных выступлениях не прозвучало уверенности в том, что в ближайшее время конгресс одобрит соответствующий запрос Белого дома.

Российские власти критикуют поставки западного вооружения на Украину. В Кремле настаивают, что Москва в любом случае добьется всех своих целей, а «накачка оружием» лишь приумножит страдания украинского народа.