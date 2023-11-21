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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Катар заявил о финальной стадии переговоров с ХАМАС по заложникам

Катар заявил о финальной стадии переговоров с ХАМАС по освобождению заложников
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Катар — посредник в переговорах. В МИД страны заявили, что стороны еще не были так близки к соглашению. Предположительно, около 50 израильских заложников освободят в обмен на перемирие на несколько дней и палестинских заключенных
Фото: Amir Levy / Getty Images
Фото: Amir Levy / Getty Images

Переговоры об освобождении ХАМАС части израильских заложников близки к финишу, сообщил представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид Аль-Ансари, передает France 24. Катар — посредник, он ведет переговоры с палестинской группировкой.

«Мы находимся на самой близкой к достижению соглашения точке», — сказал он и отметил, что переговоры достигли «критической и финальной стадии».

Ранее в ХАМАС заявили, что близки к соглашению о перемирии — предполагается, что это будет одним из условий сделки по освобождению заложников. По израильским данным, в плен к группировке попали около 240 человек.

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Источник израильского Channel 12 из числа высокопоставленных чиновников страны подтвердил, что стороны «очень близки к соглашению». По его информации, еще нужно решить технические проблемы, но могут быть освобождены по меньшей мере 50 человек — женщины и дети, в дальнейшем число освобожденных может вырасти, если предполагаемый режим прекращения огня будет продлен, передает The Times of Israel.

Западные СМИ — Financial Times, Reuters, The Washington Post — писали, что в рамках соглашения заложники могут быть отпущены в обмен на освобождение палестинских заключенных — также женщин и детей — из тюрем Израиля. Обсуждается перемирие на три-пять дней и предоставление сектору Газа гуманитарной помощи.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Израиль заложники Катар ХАМАС
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